Daenerys Targaryen ou Walter White?

Sans aucun doute, la télévision à travers la série nous a donné des personnages qui ont conquis nos cœurs, soit parce qu’ils étaient cool, soit en raison de la grande évolution qu’ils ont eue à travers l’histoire, devenant de véritables icônes de la culture pop. Peut-être les deux séries les plus pertinentes de ces dernières années ont été Breaking Bad et Game of Thrones, qui malgré des intrigues très différentes les unes des autres, ont de nombreux fans fidèles à travers le monde.

Le premier à entrer dans nos vies – et à finir – a été Breaking Bad, dont le premier épisode a été créé le 20 janvier 2008 et où nous avons été présentés à Walter White –Interprété par le bien-aimé Bryan Cranston–, un père frustré d’un professeur de famille et de chimie qui, sachant qu’il a un cancer en phase terminale et pensant à sa femme et à ses enfants décide de contacter son ancien élève, Jesse Pinkman, avec qui Il commence à fabriquer de la méthamphétamine et construit par inadvertance un empire autour du verre bleu.

Tout au long des cinq saisons, nous pouvons voir une énorme évolution dans le personnage de Walter White –Qui certains commencent à appeler Heisenberg– Eh bien, en approchant du monde de la drogue et en traitant des gangsters, il perd sa personnalité d’homme hétéro pour devenir une personne qui ne se soucie pas de ce qu’il a à faire pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Sans aucun doute l’un des meilleurs personnages que nous avons vu à la télévision qui nous a donné de grands moments et c’est pourquoi beaucoup de gens aiment.

Pour sa part, l’histoire est venue directement de l’imagination et des livres de George R.R. Martin n’est pas loin non plus. Sorti le 17 avril 2011, Game of Thrones a volé l’attention du monde pour nous présenter une histoire fantastique jamais vue auparavant, car en plus d’avoir des éléments tels que des dragons, des sorcières, des morts-vivants et de la magie, a montré d’autres types de situations plus grossières et a réussi à concentrer notre attention pendant longtemps sur les mouvements politiques et les mouvements parmi les maisons les plus importantes de Westeros: les Starks, les Targaryen, les Lannister et les Baratheons.

Bien qu’il soit plein de noms et de prénoms dans la majeure partie de l’intrigue, nous pouvons voir comment certains des personnages principaux comme Jon Snow, les frères Stark, Tyrion Lannister et bien d’autres changent. mais sans aucun doute celui qui a le plus retenu l’attention de tous était celui de Daenerys Targaryen. Et nous ne le disons pas à la légère, car Elle a commencé comme une jeune femme qui a fui avec son frère du roi Robert Baratheon, pour se marier avec l’imposant Khal Drogo et ainsi réussir à libérer les villes avec son armée.

Mais après avoir eu des milliers de noms, gagné le pouvoir et la confiance de maisons puissantes, perdu deux dragons et vaincu impitoyablement les Lannister en brûlant King’s Landing, il est retourné au trône de fer béni et convoité qu’il désirait tant pour mourir seulement aux mains de son doux neveu, Jon Snow (ou Aegon Taragaryen) pour être un danger pour tous les Westeros. Comme on dit là-bas, Daenerys bien-aimé est monté sur une cloison et nous avons eu le vertige.

Que vas-tu avec tout ça, oncle Sopitas?

Nous savons qu’ils sont maîtres dans les deux séries, mais Ce que nous voulons faire avec tout ce choro, c’est que Walter White et Daenerys Targaryen sont devenus –Comme dirait Obi-Wan Kenobi– dans ce qu’ils ont juré de détruire, tous deux aveuglés par le pouvoir ont réussi à repousser tout le monde et à rester seuls, oubliant en cours de route leur personnalité et leurs motivations, devenant des personnages totalement différents de ceux que nous avons vus au début. Quelqu’un est venu avec une théorie sur Reddit disant que La Mère des Dragons était le Heisenberg de Westeros …

Chacun de sa tranchée nous a laissé des phrases qui nous permettent de voir son changement, certaines assez drastiques que l’on ne sait plus si Daenerys ou Walter l’ont dit.. C’est pourquoi aujourd’hui nous voulons les tester et découvrez leurs connaissances sur Game of Thrones et Breaking Bad avec ce quiz pour voir s’ils peuvent distinguer entre le redoutable Heisenberg ou l’impitoyable KhaleesiEntrez-vous?

Ici, nous vous laissons le quiz promis