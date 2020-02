Dafoe, Haddish & Sheridan se joint au film The Card Counter de Paul Schrader

Dafoe, Haddish et Sheridan se joignent au film The Card Counter de Paul Schrader

Selon Deadline, le quadruple nominé aux Oscars Willem Dafoe (À la porte de l’éternité, Section), Tiffany Haddish (Voyage des filles, La cuisine) et Tye Sheridan (Ready Player One) ont été officiellement lancés pour jouer contre Oscar Isaac, vainqueur du Golden Globe, dans le prochain thriller de revanche du réalisateur Paul Schrader Le compteur de cartes. En outre, le cinéaste primé Martin Scorsese a également signé en tant que producteur exécutif qui le réunit avec son collaborateur de longue date Schrader dans leur cinquième projet ensemble.

Dafoe, Haddish et Sheridan devraient incarner les rôles d’un colonel militaire anonyme, d’une financière du jeu La Linda, et de Cirk, un jeune homme qui veut se venger d’un ennemi commun qu’il a avec William Tell d’Oscar Isaac.

CONNEXES: La grande machine: Oscar Isaac pour jouer et produire l’adaptation

Dans Le compteur de cartes film, l’existence spartiate de William Tell sur la piste du casino est brisée quand il est approché par Cirk, un jeune homme vulnérable et en colère cherchant de l’aide pour exécuter son plan de vengeance contre un colonel militaire. Tell voit une chance de rachat grâce à sa relation avec Cirk.

Bénéficiant du soutien du mystérieux financier La Linda, Tell emmène Cirk avec lui sur la route, allant de casino en casino jusqu’à ce que le trio improbable se fixe pour objectif de gagner les World Series of poker à Las Vegas. Cependant, les choses deviennent difficiles quand Tell se rend compte qu’essayer de garder Cirk sur la bonne voie s’avère être une tâche impossible alors qu’il se retrouve entraîné dans les ténèbres de son passé.

CONNEXES: The Northman: Robert Eggers assemble un ensemble pour le film Viking Revenge

Le film sera écrit et réalisé par Schrader, qui est surtout connu pour avoir écrit les scénarios des films emblématiques de Martin Scorsese tels que Conducteur de taxi, Faire sortir les morts, La dernière tentation du Christ et Taureau furieux. Le projet le plus récent de Schrader était le film dramatique de 2017 Première réforme avec Ethan Hawke qui lui avait donné sa première nomination aux Oscars pour le meilleur scénario.

Le compteur de cartes sera produit par Braxton Pope et Lauren Mann avec William Olsson et David Wulf comme producteurs exécutifs. Hanway Film gérera ses ventes internationales. Ce projet sera la deuxième collaboration de Pope et Schrader, qui ont déjà travaillé ensemble sur Les canyons film.

La photographie principale devrait commencer au début de cette année.

(Photo d’Albert L. Ortega / . & John Shearer / . & Steve Granitz / WireImage via .)