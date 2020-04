Daft Punk composera la partition du nouveau film de Dario Argento

Daft Punk s’apprête à composer la partition du nouveau film de Dario Argento

La variété a fait savoir que le duo de musique électronique gagnant d’un Grammy, Daft Punk, devrait revenir au jeu de composition alors qu’ils se sont inscrits pour marquer le prochain film du maître d’horreur Giallo Dario Argento intitulé Occhili Neri, traduit en anglais comme Lunettes noires.

CONNEXES: Le réalisateur Joseph Kosinski pèse dans On Tron: Legacy Sequel

Les détails sur l’intrigue du projet sont actuellement minces, la seule information connue étant qu’Argento a écrit le scénario du film avec Franco Ferrini (Il était une fois en Amérique) et retrouvera sa fille Asia Argento (Dracula 3D).

“Ce sont mes admirateurs, ils connaissent tout mon cinéma», A déclaré Argento à propos de Daft Punk dans une interview accordée à Repubblica. “Ils ont entendu des amis français que je tournais un nouveau film et m’ont appelé [to say], «Nous voulons travailler avec vous.» » Il ajoute qu’ils lui enverront bientôt les premiers morceaux et feront une visite à Rome quand il sera possible de voyager, tout en notant que le duo pense que son script est l’un de ses “plus intéressant.”

Argento a également noté que le duo a déjà commencé à développer des pistes à partir de l’un de ses scripts les plus intéressants et a promis de les envoyer bientôt et qu’une fois les restrictions de voyage levées dans le monde, ils envisagent de se rendre à Rome pour discuter avec le scénariste / réalisateur.

CONNEXES: IFC Midnight présente ses premières photos à la relique d’Emily Mortimer

Le cinéaste italien de 79 ans a indiqué qu’il espère commencer le tournage du film en septembre.

“Ce sera mon retour aux films policiers», A déclaré le directeur. “C’est l’aventure, dans la Rome nocturne, d’une fille et d’un enfant chinois. Dans la deuxième partie, l’évasion les emmène dans la campagne rocheuse et broussailleuse du Latium. [It’s] différent de la douceur des vallées toscanes, mais pour moi magnifique.“

Alors que sept ans se sont écoulés depuis la dernière sortie de Daft Punk, le gagnant du Grammy de l’album de l’année «Random Access Memories», cela fait dix ans que le duo a travaillé dans le film après avoir composé la partition de 2010. Tron l’héritage, qui a été nominé pour le Grammy du meilleur album de la bande originale pour Visual Media, perdant face à la partition de Michael Giacchino sur une autre production Disney bien-aimée, Pixar’s En haut.

(Crédit photo: .)