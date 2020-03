Dahlia Sin surpris par Doja Cat lors d’une soirée de visionnement d’épisodes

Au milieu de la controverse, la course de dragsters de RuPaul est prête à démarrer à la vitesse supérieure la semaine prochaine lorsque ses deux groupes de reines se réuniront pour la première fois. Récemment, lors d’une soirée de visionnement du premier épisode, l’une des reines de la saison, Dahlia Sin, a été surprise par la star montante de la musique, Doja Cat!

(L-R) Dahlia Sin, Doja Cat | Ethan Miller / ., Scott Dudelson / .

Doja Cat est l’un des plus grands débuts de la nouvelle musique

Bien que la carrière de Doja Cat ait commencé à décoller en 2018, elle a gagné en popularité et en 2019 et sa carrière a atteint de nouveaux sommets jusqu’à présent en 2020.

Après la chanson virale, «Moo», qui a fait ses débuts en 2018, elle a eu une autre chanson virale, «Tia Tamera», qui est sortie en 2019. Son premier grand succès, «Juicy», a atteint le 41e rang du Billboard Hot 100. Un remix de la chanson a également été publié avec le rappeur Tyga.

Elle a poussé plus loin dans un succès sans précédent dans sa carrière avec le single de 2020, «Say So», qui, au moment de la publication, avait atteint le 33e rang du Billboard Hot 100.

La chanson a également un clip musical super populaire qui a donné naissance à un défi de danse appelé Say So Challenge.

Dahlia Sin: ses débuts dans la «RuPaul’s Drag Race»

Sin a fait ses débuts sur RuPaul Drag Race lors de la deuxième semaine de la première de deux semaines.

Elle est immédiatement devenue l’une des favorites des fans et les juges et les autres reines l’ont déjà qualifiée de reine du «look» et de la «haute couture».

Cependant, les juges pensaient qu’elle semblait un peu déconnectée de la performance du groupe des reines et espèrent que la prochaine fois

Lors d’une soirée de visionnement au NO BAR à New York pour le premier épisode de la saison, Doja Cat a surpris Dahlia Sin et est sortie pour une performance rapide avec elle.

Un fan a tweeté: «ok, mais le chat doja dansant avec et donnant un pourboire au dahlia pendant qu’elle jouait juteuse est le seul contenu sain dont j’avais besoin aujourd’hui.

Une autre personne a déclaré: “Crier toujours au fait que le dahlia sin a exécuté un chat doja devant un chat doja lors de la première soirée hier soir. Visage pleurant bruyamment, ma fille a vraiment gagné HUH.”

La Drag Race de RuPaul est diffusée chaque semaine sur VH1.