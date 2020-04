Daimon, exposition mondiale de films en streaming

▲ Santiago Loza, directeur de The Invention of Meat, qui est inclus dans Daimon et peut être vu sur FilminLatino.Photo Ap

Vendredi 3 avril 2020, p. 5

Les théâtres sont fermés, mais au Mexique, vous pouvez voir une vingtaine de films internationaux gratuitement grâce à Daimon, une exposition internationale de films en streaming qui débute cette semaine.

Entre le 6 et le 28 avril, plus de 20 films de l’échantillon peuvent être visionnés sur la plateforme FilminLatino de l’Institut mexicain de la cinématographie. L’échantillon comprend des productions d’Argentine, des États-Unis, de Thaïlande, de Colombie, de France, du Canada, du Cambodge, de Bolivie, d’Espagne, de Turquie et du Mexique.

Il s’ouvre sur le lauréat du Berlinale Teddy Prize 2019, Brève histoire de la planète verte, du réalisateur argentin Santiago Loza. Le film suit Tania, une femme trans qui découvre que sa grand-mère a passé ses dernières années en compagnie d’un extraterrestre et se lance dans un voyage rural avec deux amis pour ramener la créature à ses origines.

Le programme comprend des premières pour le Mexique comme Last Night I Saw You Smiling, de Kavich Neang; Le monde est plein de secrets, par Graham Swon, et je t’aime tellement je ne sais pas, par Lautaro García.

Tous les films de Daimon auront cinq jours de projection gratuite pour le Mexique à FilminLatino. La plateforme propose d’autres films qui peuvent être visionnés gratuitement quotidiennement. Les nouveaux utilisateurs peuvent y accéder en générant gratuitement leur profil.

