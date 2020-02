«Daisy Jones et The Six», série télévisée: Sam Claflin interprété comme Billy Dunne

Daisy Jones & The Six a trouvé son chanteur principal: Sam Claflin (les films Hunger Games) jouera en face de Riley Keough dans le drame de musique rock d’Amazon, par The Hollywood Reporter.

Basée sur le populaire roman de Taylor Jenkins Reid en 2019, la série relate la montée et la chute d’un groupe de rock fictif des années 1970. Dans le livre, Keough’s Daisy est une musicienne naturellement douée qui a grandi trop vite sur la scène musicale de Los Angeles et qui gère les répercussions de cela à mesure que sa renommée augmente. La star de Daisy monte en flèche lorsqu’elle fait équipe avec The Six, face au charismatique Billy Dunne (Claflin). La relation de travail de Daisy et Billy, avec tous ses sommets et pièges, constitue l’essentiel du roman, qui est présenté comme une histoire orale qui se déroule sur plusieurs années.

Les autres crédits de Claflin incluent l’émission Peaky Blinders et le drame romantique sur grand écran Me Before You.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Quibi a commandé le talk-show Pillow Talk With Demi Lovato, qui présente des «conversations franches et non filtrées entre Lovato et des invités – experts et célébrités – explorant des sujets tels que: l’activisme, la positivité corporelle, l’identité de genre, le sexe, les relations, les médias sociaux et le bien-être », Rapporte notre site partenaire, Deadline.

* Inbar Lavi reprendra son rôle de Lucifer en tant qu’Eve au cours de la cinquième et dernière saison, rapporte EW.com. Aucun autre détail n’est disponible sur son retour.

* Les personnages de The Conners offriront des commentaires en direct sur les Oscars lors de la troisième pause commerciale de la télédiffusion ce dimanche 9 février, selon notre site partenaire Variety.

* Fox a choisi le jeu de devinettes musicales non scénarisé I Can See Your Voice, hébergé et produit par Ken Jeong. Basée sur le format sud-coréen, la série donne aux candidats une chance de gagner un prix en argent s’ils peuvent faire la différence entre les bons et les mauvais chanteurs, sans jamais les entendre chanter une note.

* Le SCT a annoncé le marathon «Trouvez tous vos amis», composé des 236 épisodes de la sitcom NBC 1994-2004. À partir du lundi 10 février (à 10 h HE) et jusqu’au vendredi 6 mars, le réseau diffusera un bloc de six heures chaque jour de la semaine, qui sera également diffusé en direct sur l’application TBS. Le binge-a-thon est destiné à convaincre les fans avant que le spectacle ne soit à nouveau disponible pour le streaming via HBO Max (qui sera lancé en mai).

* Quibi a publié une bande-annonce pour le thriller d’action Most Dangerous Game, avec Liam Hemsworth et Christoph Waltz:

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?