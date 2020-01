Daisy Ridley a-t-elle fait ses propres cascades?

Le dernier épisode de la saga Skywalker atteint aujourd’hui son record d’un mois au box-office, et malgré les critiques critiques, les fans conviennent que les scènes d’action sont sur le point. Jetons un coup d’œil au nombre de ceux qui volent dans les airs, des cascades au sabre laser Daisy Ridley se fait elle-même en tant que Rey dans Star Wars: The Rise of Skywalker.

Daisy Ridley | WIktor Szymanowicz / NurPhoto via .

Qui est le doublé de Daisy Ridley dans «Star Wars: The Rise of Skywalker»?

Ridley a trois femmes qui exécutent des cascades pour elle dans l’épisode IX. Caitlin Dechelle, Katie McDonnell et Rubie Planson jouent tous les doubles de Ridley dans Star Wars: The Rise of Skywalker, selon IMDb.

Bien que le film ait été tourné principalement à Londres, il y a eu environ une semaine et demie de reprises à Los Angeles sur lesquelles Dechelle a travaillé.

“J’ai décroché le rôle parce que je ressemblais à Daisy, du point de vue du corps, et je pouvais aussi manipuler des armes dans les scènes de combat que nous avons faites”, a déclaré Dechelle à Elle. “Donc, une épée katana japonaise est essentiellement un sabre laser, bien que ce soit un style de combat légèrement différent en utilisant un sabre laser. En substance, c’est pratiquement la même chose. Sauf, je dois dire, beaucoup plus cool. “

McDonnell et Planson ont passé le plus de temps en tant que double de Ridley, car ils sont tous deux originaires d’Angleterre, où le film a été principalement tourné.

Combien de cascades que nous voyons dans «The Rise of Skywalker» sont Daisy Ridley?

Tout au long du tournage de The Rise of Skywalker, Ridley passe par une formation intense pour ses combats au sabre laser. Elle était bouleversée lorsque le seul coup qu’elle n’a pas fait était dans la bande-annonce du film.

“J’en avais appris une version, mais il y avait un risque de se casser les chevilles, donc je ne pouvais pas faire tout ce qu’il fallait”, a déclaré Ridley à USA Today concernant le backflip de Rey dans la bande-annonce du film. “Mais il y a un peu dans le film où tu me vois à l’envers. C’est drôle parce que j’ai fait 95% de mes (cascades), mais c’est la seule chose que je n’ai pas complètement faite. Les gens me disent: «Oh, c’est trop cool» et je me dis «Ugh». »

Bien qu’elle ait plusieurs doublés, Ridley effectue autant de cascades qu’elle le peut. La seule fois où elle doit laisser quelqu’un d’autre intervenir, c’est lorsque les producteurs estiment que la cascade est trop dangereuse pour leur star.

Qui a effectué le backflip sur le tirage au sort dans la célèbre bande-annonce “Rise of Skywalker”?

Le coup le plus discuté dans le film est le clip de Rey faisant un backflip sur un cravate en mouvement. La vidéo est dans la bande-annonce du film, elle est donc visionnée à maintes reprises par les fans. Cette cascade a été réalisée par McDonnell, qui est tellement fasciné d’avoir fait partie de tout cela.

“Ce doit être l’un des plus grands moments” qu’est-ce que ma vie?!? “Que j’ai jamais vécu”, a écrit McDonnell sur Instagram. “Conduire un speeder à travers des explosions dans le désert, avec Chewie et BB8 dans le dos!”

La finaliste de Ninja Warrior était ravie de partager avec ses amis et sa famille le projet secret sur lequel elle a travaillé pendant près d’un an de sa vie, lorsque The Rise of Skywalker est sorti en salles.

Bien que Ridley effectue la majorité de ses cascades, il est incroyable de rencontrer les cascades en double qui font les 5% restants. Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant en salles.