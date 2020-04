Daisy Ridley lit un livre Star Wars pour les fans de Front Lines – / Film

Daisy Ridley Vendredi a célébré son anniversaire en offrant à tous les fans de Star Wars un cadeau. le Star Wars: The Rise of Skywalker La star a offert aux jeunes fans coincés à l’intérieur pendant la quarantaine le doux cadeau d’une vidéo d’elle lisant un livre d’histoire pour enfants sur l’une des nombreuses aventures de BB-8. C’est un doux geste pour les jeunes fans qui idolâtrent Rey, rendu encore plus doux par le dévouement de Ridley de la vidéo de l’heure du conte à «tout le monde reste à la maison» et «tout le monde en première ligne aidant ceux qui en ont besoin» au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19) .

Rey n’a jamais eu la chance de s’asseoir et de lire un bon livre au cours de la trilogie Star Wars pleine d’action, mais Ridley n’a rien d’autre que du temps pendant la pandémie de coronavirus, qui a stoppé l’industrie du cinéma. Heureusement, la star de Rise of Skywalker met ce temps à profit en enregistrant une vidéo de sa lecture du livre pour enfants Star Wars BB-8 sur la course, aux fans. Écrit par Drew Daywalt et illustré par Matt Myers, BB-8 on the Run suit l’adorable droïde lors d’une de ses nombreuses aventures lors des événements de Star Wars: The Force Awakens. Plein de dangers et d’appels proches, le livre pour enfants reçoit une lecture très enthousiaste de Ridley, qui dédie la vidéo à tous ceux qui luttent contre la pandémie de coronavirus, soit en restant à la maison, soit en travaillant comme professionnel de la santé ou travailleur essentiel.

“Merci à tous ceux qui restent à la maison et merci à tous ceux qui sont en première ligne pour aider ceux qui en ont besoin”, a déclaré Ridley dans un tweet postant la vidéo. “Veuillez accepter ma toute petite offre de gratitude sous forme de récits.”

Ridley n’est qu’une des nombreuses célébrités bien-aimées qui visitent les médias sociaux pour lire des histoires à des enfants ennuyés coincés en quarantaine. Amy Adams et Jennifer Garner ont lancé toute une initiative qui inciterait des acteurs qui incarnent des personnages bien-aimés d’enfants à lire des livres pour une plus grande cause. La vidéo de Ridley sur l’heure du conte ne semble pas faire partie de l’initiative Save With Stories, mais c’est une vidéo agréable et saine de 8 minutes, que vous soyez un enfant ou non.

