Daisy Ridley n’a presque pas eu le rôle de Rey – Voici 5 autres actrices considérées pour le rôle

Pouvez-vous imaginer les trois derniers films de Star Wars sans Daisy Ridley en tant que Rey? Maintenant que la trilogie de la suite est terminée, il semble impossible que quelqu’un d’autre ait pu jouer notre héroïne. Cependant, le réalisateur J. J. Abrams a considéré au moins cinq autres actrices pour le rôle avant de choisir Ridley.

Jessica Henwick a auditionné pendant six mois pour le rôle de Rey dans «The Force Awakens»

Abrams a décidé après six mois de regarder la star de Marvel Iron Fist, Henwick, auditionner pour Rey qu’il pensait qu’elle était mieux adaptée à Jess Pava.

“Donc, ce fut une très, très longue expérience”, a déclaré Henwick au Hollywood Reporter. «C’est difficile parce que je fais cela depuis assez longtemps pour savoir que vous entrez, auditionnez, mettez-le à l’esprit, n’y pensez pas et ne vous investissez pas émotionnellement. Mais, au bout de six mois, vous ne pouvez pas aider mais vous en voulez désespérément. Je suis aussi un si gros J.J. ventilateur. Donc, j’étais en désordre à la fin de ces six mois. »

Depuis cette audition, Henwick a continué à jouer dans Underwater, Godzilla vs Kong et Monster Problems. Elle a récemment été castée dans le Matrix 4 intensément secret avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss.

L’actrice de «Little Women» Saoirse Ronan a également auditionné pour le rôle de Rey

L’actrice irlandaise Saoirse Ronan était désolée de ne pas avoir obtenu le rôle de Rey parce qu’elle voulait tenir un sabre laser.

“Je n’ai pas Star Wars. Je n’ai pas ce rôle », a-t-elle dit tristement à Indie Wire en 2013.« Prétendre que vous avez un sabre laser dans une scène est toujours très excitant. Ce serait génial. Mais c’est quelque chose pour lequel tout le monde est parti. “

Depuis son audition Star Wars, Ronan a joué dans de nombreux films, dont The Grand Budapest Hotel, Brooklyn, Lady Bird et Little Women. Espérons qu’elle n’ait plus de raison d’être contrariée.

Abrams voulait qu’Elizabeth Olsen passe une audition, mais la star l’a refusé

Olsen était déjà sous contrat avec Marvel Studios pour le rôle de Scarlet Witch dans Avengers: Age of Ultron. Les horaires de tournage des deux films se sont tellement affrontés qu’il n’y avait aucun moyen pour Olsen de jouer les deux rôles.

Elle pourrait se donner des coups de pied en ce moment, en repensant à la décision de choisir la franchise Marvel plutôt que Star Wars. Cependant, elle a également joué dans Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) et Avengers: Endgame (2019).

Jennifer Lawrence était sur la liste des potentiels Abrams pour le rôle de Rey

Même si elle était sur la liste restreinte, Abrams n’a pas auditionné Lawrence parce qu’il voulait trouver un nouveau visage pour le rôle. Le casting des personnages principaux de The Force Awakens était principalement des stars inconnues.

Pouvez-vous imaginer Katniss Everdeen jouant le rôle de Rey? Nous non plus. Elle détient actuellement le titre d’héroïne d’action la plus rentable de tous les temps pour son rôle dans les films The Hunger Games, selon Time.

Shailene Woodley a également auditionné pour le rôle de Rey dans «The Force Awakens»

Shailene Woodley jouait dans la série dramatique ABC Family La vie secrète de l’adolescent américain en tant que Amy Juergens lorsqu’elle a auditionné pour le rôle de Rey.

Elle a ensuite joué dans The Fault in Our Stars et The Divergent Series. À ce jour, aucune de ses filmographies ne correspond à ce qu’aurait pu être son rôle dans les films Star Wars.

Elle est bien connue pour son rôle dans la série HBO Big Little Lies. On ne sait pas grand-chose de son audition pour Rey ou de ses chances de jouer dans le film.

La trilogie de la suite de Star Wars aurait pu être complètement différente si l’une de ces cinq étoiles était Rey au lieu de Daisy Ridley.