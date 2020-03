Dakota et Elle Fanning joueront ensemble dans un film sur la Seconde Guerre mondiale – / Film

Dakota et Elle Fanning ont déjà joué dans les mêmes films, prêtant leur voix aux dubs anglais de My Neighbour Totoro et apparaissant dans I Am Sam quand ils étaient très jeunes. Mais maintenant actrice / réalisatrice Mélanie Laurent rassemblera les sœurs de manière majeure dans son nouveau film, Le rossignol, une adaptation du roman à succès de l’auteur Kristin Hannah de la Seconde Guerre mondiale de 2015. Obtenez les détails ci-dessous.

Initialement prévu pour être le premier long métrage théâtral de Michelle MacLaren (Breaking Bad, Game of Thrones, The Walking Dead et des tonnes d’autres émissions de télévision), The Nightingale a déjà été programmé pour sortir en salles en août 2018 avant d’être repoussé à janvier 2019. Cela n’a évidemment pas eu lieu – MacLaren a quitté le projet pour des raisons inconnues, mais Laurent est plutôt intervenu pour maintenir le projet en vie, et Deadline rapporte maintenant que son film recevra une sortie en salles le 25 décembre 2020.

Le synopsis officiel du livre dit que The Nightingale raconte les histoires de «deux sœurs, séparées par des années et de l’expérience, par des idéaux, la passion et les circonstances, chacune s’engageant sur sa propre voie dangereuse vers la survie, l’amour et la liberté dans une occupation allemande, déchirée par la guerre France “, et Deadline dit que l’histoire a été” inspirée par les femmes courageuses de la Résistance française qui ont aidé les aviateurs alliés à fuir le territoire occupé par les nazis et à cacher les enfants juifs “.

Laurent a une histoire cinématographique avec cette période: elle est peut-être encore mieux connue pour son rôle principal dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Et elle a aussi une histoire avec l’une des sœurs Fanning. Elle a réalisé Elle Fanning dans le film Galveston de 2018, écrit par le créateur de True Detective, Nic Pizzolatto. Dana Stevens (City of Angels, For the Love of the Game, Life or Something Like It, Safe Haven) a écrit le scénario de The Nightingale.

Une sortie de Noël met The Nightingale face à une rude concurrence. Il affrontera le remake très attendu de West Side Story par Steven Spielberg, la version de Denis Villeneuve du classique de science-fiction Dune, un film réalisé par Paul Greengrass intitulé News of the World avec Tom Hanks, le thriller historique de Ridley Scott. The Last Duel (qui a Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer dans la distribution), le suivi des hommes des cavernes de DreamWorks Animation The Croods 2, et le film de science-fiction avec Chris Pratt avec Tomorrow War. Mais Sony a réussi l’année dernière avec cette même machine à sous avec Little Women, une autre pièce d’époque dirigée par des femmes, donc clairement l’espoir est de reproduire cela une fois de plus.

Je me demande si Sony va prendre la peine de changer le titre depuis que la réalisatrice de Babadook, Jennifer Kent, vient de réaliser un thriller acclamé du même nom sorti l’année dernière. Restez à l’écoute.

