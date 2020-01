Dall Kendall et Kylie Jenner lanceront ensemble une nouvelle ligne de beauté

Kylie Jenner, Kendall Jenner

Les sœurs développeront l’entreprise sous leur marque à succès Kylie Cosmetics.

Les sœurs Kendall et Kylie Jenner se lancent dans une nouvelle ligne de beauté.

Kendall a publié les nouvelles passionnantes lors d’une apparition sur The Ellen DeGeneres Show jeudi, et a noté qu’elle et sa sœur développeront la société sous leur marque à succès Kylie Cosmetics.

“Nous sommes vraiment excités”, a-t-il déclaré. «Je n’en ai pas encore développé. Je suis le dernier membre de la famille à le faire, je pense. »

Les sœurs Kim, Kourtney et Khloe ont développé des collections de cosmétiques avec Kylie, mais la jeune femme de 24 ans révèle que ses relations avec Estee Lauder l’ont empêchée de suivre son exemple.

“J’avais un contrat avec une autre entreprise de maquillage, alors maintenant je peux le faire”, a-t-il ajouté.

Anciennement connue sous le nom de Kylie Lip Kits, la société de Kylie est évaluée à plus de 800 millions de dollars américains.