Dall Kendall Jenner est le modèle qui gagne le plus et le moins d'oeuvres

Kendall Jenner

Le modèle a dit qu'elle devait réduire son horaire de travail au minimum en raison de ses problèmes d'anxiété.

Kendall Jenner ferme 2019 en tant que modèle le plus souhaité, celui qui gagne le plus et le moins de travail.

Selon le magazine People, Kendall, qui a déjà révélé ses problèmes d'anxiété, a déclaré qu'il devait garder son horaire de travail au minimum. C'est peut-être pour cela qu'il est de plus en plus rare de voir le top model sur le podium.

Selon des sources proches de Jenner, ses campagnes sont soigneusement sélectionnées et elle n'accepte de promouvoir aucune marque si elle n'est pas d'accord avec elle.

Et d'ici 2020, Kendall continuera de gérer son temps, selon la publication.

Considérée comme la «reine de la mode», Kendall Jenner, à 24 ans, arrive en décembre avec une fortune personnelle de 40 millions de dollars qui a été empochée cette année.