Dall Kendall Jenner et Ben Simmons redeviennent un couple

Le mannequin a décidé de donner à sa relation avec le basketteur professionnel de 23 ans une nouvelle opportunité.

Kendall Jenner et Ben Simmons sont de retour ensemble.

Selon certaines informations, la star de “Keeping Up With the Kardashians” a décidé de donner une nouvelle opportunité à sa relation avec le basketteur professionnel de 23 ans, car ils ont toujours “le meilleur moment ensemble” et sont vraiment heureux en ce moment.

Une source a déclaré à PEOPLE.com: «Kendall a toujours aimé Ben. Ils passent toujours le meilleur moment ensemble. Ils sortent ensemble et semblent heureux pour l’instant. Les deux ont eu beaucoup de temps pour se voir. »

Cependant, les amis n’ont pas de grands espoirs pour eux, car les choses semblent toujours “s’estomper” une fois qu’ils se concentrent sur leur propre carrière individuelle.

Un informateur a expliqué: «Dès qu’ils prennent soin de leur carrière, cela disparaît. Mais pour l’instant, tout va bien. »

Le couple a commencé à soulever des rumeurs de réconciliation la semaine dernière quand ils les ont vus pour un brunch à New York, quelques semaines seulement après avoir célébré l’arrivée du Nouvel An ensemble.

Pendant ce temps, Kendall n’est pas le seul membre de sa célèbre famille qui donne à son ex une seconde chance, puisque sa demi-sœur Kourtney Kardashian, 40 ans, a également relancé les choses avec son amant Younes Bendjima, 26 ans.

Une source a récemment déclaré: «Dans le passé, Kourtney était très heureux de sortir avec Younes et maintenant il ressent la même chose. Ils ont pris une longue pause parce que Kourtney sentait qu’il ne pouvait pas lui faire confiance. Il essaie de la convaincre qu’elle peut le faire. »

«Younes n’était pas seulement un super petit ami, il était aussi super avec les enfants de Kourtney. Ils aiment vraiment ça. Il n’est jamais facile d’être une mère célibataire et de sortir avec quelqu’un. Et Kourtney le sait. Il semble qu’il donne à Younes une autre chance. Et il semble très content de ça. »

