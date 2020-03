Dall Kendall Jenner rejette la demande en mariage reçue dans un lieu insolite

Kendall Jenner

Le mannequin a vécu un moment mémorable en recevant une demande en mariage dans un parking.

Kendall Jenner a vécu un moment mémorable, recevant une proposition de mariage dans un parking, que le beau modèle a rejetée.

Kendall était dans sa voiture de luxe dans un parking à West Hollywood, quand un jeune homme s’est approché de lui et a demandé une photo, puis le garçon a exprimé son admiration, s’est mis à genoux et lui a demandé de l’épouser.

La proposition a surpris la jeune femme, qui s’est comportée très gentiment avec le garçon, mais lui a dit qu’elle ne pouvait pas accepter, car elle a dit qu’elle ne connaissait même pas son nom, et qu’elle était actuellement dans une relation.

Les témoins disent que la scène était assez sympa, et que le mannequin n’a à aucun moment agi grossièrement avec le jeune homme, qui a appris plus tard que son nom est John, et au contraire il a apprécié sa présence, et ce sera certainement un moment où Elle se souviendra longtemps.