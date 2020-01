Dame Dash dissèque le boeuf avec Jim Jones et Jay-Z sur le “Hotboxin ‘” de Mike Tyson

Dame Dash est le dernier invité du podcast très populaire de Mike Tyson, Hotboxin ‘With Mike Tyson, et il ne laisse aucune pierre non retournée. Au cours de la dernière décennie, le co-fondateur de Roc-a-Fella a été extrêmement transparent sur presque tous les aspects de sa vie, de sa famille à sa santé en passant par ses conflits juridiques. Dame Dash a continué à fournir la même transparence avec l’ancien champion du monde de boxe poids lourd, Mike Tyson.

Au cours de l’interview d’une heure, Dash, Tyson et Eben Britton, co-animateur de Hotboxin ‘, ont discuté d’un large éventail de sujets. Dame Dash a évoqué le sens des affaires qui a fait de lui et de bien d’autres autour de lui une fortune. Il est entré dans les détails sur la façon dont il a rompu les chaînes de l’esclavage mental et a pris son destin en main en dominant de multiples facettes du consumérisme de la mode, de la musique, des films, etc.

Le propriétaire du studio / service de streaming a tourné la page quand il a pris des photos du directeur de YouTube, Lyor Cohen, déclarant: “Je n’aime pas du tout Lyor, mec … Exploite ma culture. Il ne pouvait pas survivre dans son propre culture “, un sentiment que Dash a exprimé dans le passé.

Dame a également parlé de sa relation actuelle avec les anciens affiliés de Roc-a-Fella, Jim Jones et Jay Z. L’année dernière, Dash s’était excusé publiquement pour ses commentaires concernant ses anciens amis et associés, mais affirme que leurs relations n’ont pas été ravivées. façon.

Le père et l’entrepreneur ont dit ceci à propos de Jim Jones: “Nous n’avons pas de relation, il est allé d’une manière différente.” Il a ensuite ajouté: “Je l’ai vu l’autre jour, il ne m’a pas dit un mot.”

En ce qui concerne Hov, Dame affirme que le rappeur / philanthrope est méconnaissable ces jours-ci en déclarant nonchalamment: “C’est juste un autre mec, ça n’a pas d’importance … Je ne connais même pas cette version de Jay-Z. Je n’ai aucune idée de qui il est, et je ne suis même pas curieux, je suis cool. “

Malgré sa relation aigre avec ses ex-camarades, Dame Dash était éloquente, directe et déterminée à parler de son esprit avec Mike Tyson et compagnie. Bien qu’il n’ait peut-être pas de relations avec Jay et Jim de nos jours, on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Après tout, les diamants sont éternels. Découvrez un extrait de l’approche impitoyable de Dame envers les affaires ci-dessous et écoutez l’intégralité de l’interview Hotboxin ‘avec Mike Tyson mettant en vedette Dame Dash, ici.

.