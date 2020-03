Damon Lindelof de Watchmen s’intéresse au MCU à cause de WandaVision

Le showrunner des Watchmen Damon Lindelof a révélé qu’il était intéressé par une série de MCU basée sur ce qu’il avait vu de WandaVision.

Les Watchmen de HBO sont largement considérés comme l’une des meilleures émissions de télévision de bande dessinée de tous les temps. La première saison a été si bien reçue que beaucoup demandent à Damon Lindelof de revenir pour une deuxième, même si le showrunner a admis qu’il n’avait aucune idée à ce sujet. Bien qu’une saison deux de Watchmen de Damon Lindelof soit peu probable, nous pourrions le voir s’attaquer à une autre franchise de bande dessinée.

Marvel Studios entre dans le jeu télévisé avec plusieurs émissions pour Disney Plus, y compris WandaVision, qui devrait être l’histoire du MCU la plus folle à ce jour. Dans une récente interview avec Fandom, Damon Lindelof a révélé qu’il était maintenant intéressé à faire le saut vers Marvel Studios après avoir vu des trucs de WandaVision:

«Je pense que faire quelque chose dans l’univers Marvel, n’importe où dans l’univers Marvel, serait vraiment potentiellement excitant pour moi, d’autant plus qu’ils commencent à devenir un peu plus expérimentaux. Certaines des choses que j’ai vues pour WandaVision, par exemple, me font juste penser: «OK, maintenant nous allons quelque part.» Particulièrement dans un espace de télévision. »

Outre Watchmen, Damon Lindelof a également été impliqué dans Star Trek. On dirait que Damon Lindelof serait également intéressé à travailler sur Star Wars, mais il n’est pas pressé:

«J’ai l’impression que j’aimerais faire quelque chose dans l’univers Star Wars. Peut-être une décennie à partir de maintenant où je ne serais plus blâmé de l’avoir ruiné. Ce serait une huée. “

Quel projet MCU ou Star Wars aimeriez-vous voir Damon Lindelof faire? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Watchmen:

Situé dans une histoire alternative où les «super-héros» sont traités comme des hors-la-loi, WATCHMEN embrasse la nostalgie du roman graphique révolutionnaire tout en essayant de percer un nouveau terrain.

Watchmen stars Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Hong Chau, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing et James Wolk. La série est produite pour HBO par White Rabbit en association avec Warner Bros. Television, basée sur le roman graphique d’Alan Moore co-créé et illustré par Dave Gibbons et publié par DC.

Watchmen est désormais disponible sur HBO Go et HBO Now.

Source: Fandom