Damon Lindelof donne une mise à jour de la saison 2 de Watchmen – / Film

Depuis la brillante série dramatique de HBO Watchmen a cessé d’émettre, les fans se demandent si showrunner Damon Lindelof reviendrait pour une deuxième saison. Et même si l’écrivain / producteur a déjà exprimé ses pensées très clairement, l’intérêt pour la série est si élevé qu’il posera probablement des questions sur l’avenir de la série pendant longtemps.

Nous voici donc, avec Lindelof fournissant une autre mise à jour de la saison 2 de Watchmen qui se résume essentiellement à la même chose qu’il a dit auparavant: il pourrait revenir pour un autre lot d’épisodes, mais ne retenez pas votre souffle.

Watchmen a remporté le prix de la meilleure nouvelle série aux Writers Guild of America, et Deadline l’a rattrapé pour lui demander si quelque chose avait changé au sujet d’une éventuelle deuxième saison. Voici ce qu’il avait à dire:

«Je ne veux jamais fermer complètement la porte parce que si dans deux ou trois ans, je dis:« Je viens d’avoir une autre idée », ce sera beaucoup plus difficile à ouvrir. Mais je dirais que c’est à peine entrouvert. Je pense qu’il n’y a actuellement aucun plan pour faire plus de Watchmen. Si l’idée venait, j’en serais enthousiaste. L’idée ne vient peut-être pas de moi. Je serais super excité à l’idée que cela vienne de quelqu’un d’autre. Donc, ma position n’a pas changé. “

En décembre, Lindelof a déclaré à Rolling Stone: «Chaque idée que nous avions est à l’écran et présentée dans ces neuf épisodes. Et rien de ce qui nous est venu à l’esprit n’était comme: «Oh, ce serait une bonne saison deux. Nous devons sauver cela. “Tout ce que nous voulions faire, nous l’avons fait. J’ai donc l’impression que l’assiette est vide. Il n’y a rien dans mon cerveau en ce moment qui ressemble à une contrainte de faire plus. “

Il y a quelques semaines à peine, le directeur de la programmation de HBO, Casey Bloys, a laissé entendre que malgré le succès de Watchmen auprès du public, la chaîne premium n’était pas particulièrement intéressée à passer à une deuxième saison sans Lindelof à la barre … du moins, pas pour le moment:

«Là où nous en sommes restés avec Damon, il pensait à ce qu’il voulait faire et je prends son exemple à ce sujet. S’il a une idée qui le passionne, alors je suis excité; s’il veut faire autre chose, alors c’est ce que je veux faire … Je pense que Damon a fait un excellent travail. C’est tellement de son cerveau – évidemment je sais qu’il y avait la propriété intellectuelle sous-jacente – mais la réinvention et le monde sont tellement de son cerveau qu’il est difficile d’imaginer que quelqu’un d’autre le fasse. Cela ne veut pas dire que cela ne peut pas être fait, mais en ce moment, je donne juste à Damon le temps dont il a besoin pour réfléchir à ce qu’il veut faire, de manière créative, ensuite. “

Le jeu d’attente commence donc. HBO aura-t-il la patience d’attendre que Lindelof devienne un jour suffisamment inspiré pour revenir à cette série? Vont-ils continuer sans lui? Ou vont-ils simplement laisser cette saison unique exister en tant que formidable série limitée autonome et en rester là? Nous sommes très curieux de connaître l’avenir de cette émission, nous transmettrons donc toutes les mises à jour dès que nous les entendrons.

