Damon Lindelof intéressé à faire un projet MCU ou Star Wars

Après le succès critique de la mini-série dramatique de super-héros de HBO Watchmen, il semble que le célèbre créateur de séries Damon Lindelof se soit fixé un autre gros projet potentiel. En discutant avec Fandom, Lindelof a révélé qu’il était vraiment intéressé à travailler sur un projet dans le Univers cinématographique Marvel parce qu’il est impressionné par la direction expérimentale vers laquelle se dirige actuellement la franchise. C’est pourquoi il aimerait faire un projet MCU, en particulier quelque chose comme la prochaine série Disney + des Marvel Studios WandaVision.

“Je pense que faire quelque chose dans l’univers Marvel, n’importe où dans l’univers Marvel, serait vraiment potentiellement excitant pour moi, d’autant plus qu’ils commencent à devenir un peu plus expérimentaux”, Dit Lindelof. «Certaines des choses que j’ai vues pour« WandaVision », par exemple, me font juste penser:« D’accord, maintenant nous allons quelque part. »Particulièrement dans un espace de télévision.»

En outre, Lindelof, qui est également connu pour produire les dernières Star Trek films, a également exprimé son intérêt à faire un Guerres des étoiles projet dans le futur où tout se serait déjà arrangé avec son ami et collaborateur de longue date J.J. Abrams » Guerres des étoiles films. “Et, à un moment donné, mais certainement pas dans un avenir immédiat, j’ai l’impression que j’aimerais faire quelque chose dans l’univers de” Star Wars “. Peut-être une décennie à partir de maintenant où je ne serais plus blâmé de l’avoir ruiné. Ce serait une huée. “

Situé dans les années 1950, WandaVision suivra l’histoire des personnages de super-héros d’Elizabeth Olson et Paul Bettany Scarlet Witch and Vision. La série mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision, deux êtres surpuissants vivant leur vie de banlieue idéale, commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il semble.

Il a également été confirmé par des photos de tournage publiées précédemment que la série mettra en vedette le Département d’observation et de réponse du monde sensible ou mieux connu sous le nom de S.W.O.R.D. qui est une subdivision de S.H.I.E.L.D. qui traite des menaces étrangères qui mettent en danger la sécurité mondiale. Cependant, on ne sait toujours pas si l’éminent S.W.O.R.D. des membres tels que S.W.O.R.D. Le leader Abigail Brand apparaîtra également dans la série ou non, mais cela marquera certainement les débuts en direct du département et la première propriété Marvel de la fusion Fox-Disney qui sera intégrée à Marvel Cinematic Universe des Marvel Studios.

La série verra également le retour de Kat Dennings au MCU, reprenant son rôle de Darcy Lewis qu’elle a décrit pour la dernière fois en 2013. Thor: Le Monde des Ténèbres avec Randall Park de retour en tant qu’agent du FBI Jimmy Woo de Ant-Man et la guêpe. Il présentera également les nouveaux arrivants de MCU Kathryn Hahn et Teyonah Parris en tant que version adulte de Monica Rambeau, un personnage qui a fait sa première apparition dans le Captain Marvel.

Jac Schaeffer (Captain Marvel) en tant que producteur, showrunner et scénariste de la série. Matt Shakman dirige la série.

