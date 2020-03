Damon Lindelof n’a aucune idée pour une deuxième saison de ‘Watchmen’

Damon Lindelof a révélé qu’il n’avait aucune idée pour une deuxième saison de son émission sur HBO, Watchmen.

L’année dernière, les Watchmen de Damon Lindelof ont été diffusés sur HBO pendant une seule saison. La série a été saluée par les critiques mais a attiré la colère des fans en raison des changements apportés au matériel source. Alors qu’au départ, la série était considérée comme une série en cours, HBO et Damon Lindelof ont progressivement commencé à éloigner les gens de cette idée et ne confirmeraient pas si une deuxième saison était en cours.

Lors d’une récente interview avec Collider, Damon Lindelof s’est encore distancié de la série en déclarant qu’il n’avait pas d’idée pour une deuxième saison de Watchmen. S’il souhaitait le faire, il ne pensait pas qu’une deuxième saison devait être faite, simplement parce que les gens aimaient la première:

«Je souhaite que j’ai eu une idée pour Watchmen Saison 2, et je souhaite vraiment qu’il y aura un Watchmen Saison 2; Je viens – nous avons tout mis sur le terrain pour la saison 1. Et chaque excellente idée que nous avions, je me disais, et si on mettait ça dans la saison 1 contre, ‘Oh, mettons-le de côté pour plus tard.’ Et donc, pourrait-il y avoir une deuxième saison de Watchmen? J’espère personnellement qu’il y en a mais je ne pense pas que cela devrait exister simplement parce que les gens ont aimé la première saison. “

Voici le synopsis officiel des Watchmen de Damon Lindelof de HBO:

Situé dans une histoire alternative où les «super-héros» sont traités comme des hors-la-loi, WATCHMEN embrasse la nostalgie du roman graphique révolutionnaire tout en essayant de percer un nouveau terrain.

Les Watchmen de Damon Lindelof stars Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Hong Chau, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers , Dylan Schombing et James Wolk. La série est produite pour HBO par White Rabbit en association avec Warner Bros. Television, basée sur le roman graphique d’Alan Moore co-créé et illustré par Dave Gibbons et publié par DC.

Les Watchmen de HBO ont été diffusés le dimanche à 21 h 00. sur HBO.

Source: collisionneur