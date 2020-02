Dan Brown quitte les complots et écrit pour les enfants | Instaram

Dan brown Il se caractérise par ses romans d’action et de complot mais l’écrivain américain commencera à écrire un nouveau roman mais pour les enfants.

Le prochain livre de Dan brown Il aura une touche plus légère et musicale, il faudra attendre de connaître le contenu d’un livre tant attendu par ses followers.

L’auteur du “Da Vinci Code” travaille sur une histoire illustrée, “Wild Symphony”, qui sera publié le 1er septembre.

Rodale Kids, une impression de Random House Children’s Books, a annoncé le livre jeudi et l’a appelé une expérience “divertissante”, il se rapproche un peu des livres précédents de Brown.

Dans lequel “le joueur Master Mouset, la canne fidèle à la main, amène les lecteurs tout en visitant une variété d’amis d’animaux, des guépards et des kangourous aux éléphants et aux baleines bleues. “

“Wild Symphony” Il sera illustré par Susan Batori et sera accompagné d’une sortie de musique classique pour enfants, écrite par Brown.

“J’adore raconter des histoires et mes romans essaient toujours de mêler des sujets variés”, a déclaré l’écrivain dans un communiqué.

«Avec« Wild Symphony », j’étais ravi de développer cette idée et de créer une expérience vraiment stratifiée en utilisant simultanément trois langues différentes: art, musique et mots.

De la même manière qu’un opéra captive son public en présentant de beaux décors, de la musique dramatique et du drame lyrique, «Wild Symphony» s’efforce d’être un festin enveloppant pour les yeux, les oreilles et l’esprit, tout en même temps. “

Ce serait quelque chose d’étrange que l’enseignant Robert Langdon protagoniste de la plupart de ses romans et qui à son tour a été joué par Tom Hanks est apparu dans ce nouveau projet dédié aux mineurs.

L’idée semble un peu éloignée de séparer Langdon de Brown car ils sont strictement liés grâce aux cas qu’il a dû résoudre dans les romans dans lesquels le personnage a joué.

