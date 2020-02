Dan Dido, co-rédacteur en chef de DC Comics, est absent

Dan DiDio, co-rédacteur en chef de DC Comics, n’appartient plus à la filiale Warner. Selon The Hollywood Reporter, Dido quitte DC Comics pour des raisons peu claires, bien que beaucoup soulignent que ses dernières décisions éditoriales ne l’ont pas aidé à le garder au pouvoir.

Pendant 10 ans, en 2010, Dido était en charge de la maison d’édition, dans un binôme avec Jim Lee, le célèbre dessinateur qui s’est fait connaître dans Marvel et consolidé dans Image. Les deux ont pris les décisions les plus importantes de l’éditorial, telles que le redémarrage controversé qui signifiait The New 52, ​​Rebirth, ou la disparition de Vertigo et Mad.

Mais Dido contrôlait une bonne partie des destinées de DC d’avant, car il avait une vice-présidence dans la maison d’édition depuis 2002. En plus de son travail de rédacteur en chef, DiDio a également écrit O.M.A.C., Superboy et d’autres séries. J’écrivais actuellement la minisérie Metal Men pour DC, dont 6 des 12 numéros projetés ont été polis. Pour le moment, on ne sait pas si le plan éditorial de la mini-série est maintenu.

Il y a quelques semaines, il a été annoncé que DiDio et Lee prévoyaient un nouveau redémarrage, qui s’appellerait Generaction Zero, qui nous amènera à connaître les différents âges héroïques de DC, y compris plusieurs années dans l’avenir des histoires actuellement racontées dans les bandes dessinées. On ne sait pas ce que signifie au revoir DiDio pour cela.

DC n’a pas commenté le départ de DiDio, donc on ne sait pas si DiDio a démissionné ou a été licencié.

