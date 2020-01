Dan Fogelman révèle comment la série se terminera et c’est si simple, c’est carrément choquant

La famille Pearson a captivé la nation lorsque This Is Us a fait ses débuts en septembre 2016. Des rebondissements à couper le souffle à une caractérisation époustouflante, le drame NBC a tout ce qu’il faut pour continuer éternellement. C’est jusqu’à ce que les notes leur disent le contraire. Mais voici le problème: l’équipage de This Is Us n’a pas l’intention de prolonger leur accueil. Et il s’avère que le spectacle a déjà une finale de série en tête. Alors, comment ça va nous finir? Le créateur Dan Fogelman a récemment révélé comment il imagine que la famille Pearson clôturera son dernier chapitre.

Combien de temps «This Is Us» durera-t-il avant la finale de la série?

En mai 2019, NBC a renouvelé This Is Us tout au long de la saison 6, contenant chacun 18 épisodes. Cela dit, la série ne se terminera peut-être pas avec la sixième saison.

“Nous le gardons ouvert pour le moment”, a déclaré à l’époque le coprésident de NBC, Paul Telegdy. “Le créateur Dan Fogelman a un plan pour le spectacle, pour l’instant il est repris pour trois saisons de plus.”

Pendant ce temps, dans une interview avec The Ellen DeGeneres Show, Milo Ventimiglia – qui joue Jack sur This Is Us – a partagé que bien qu’il soit possible de prolonger le spectacle au-delà de la sixième saison, les scénaristes veulent toujours y mettre fin selon leurs conditions.

«Nous ne savons jamais où nous allons aller. La série pourrait avoir un énorme pic dans la saison 6 et tout le monde veut plus que cela », a-t-il déclaré. “Mais je pense que, de façon créative, ils ont une idée de ce qu’ils aimeraient faire pour résumer cette belle histoire. Donc, au moins le public sait qu’il va avoir trois saisons de plus. Mais au-delà, je ne sais pas. “

Puis, en parlant avec The Hollywood Reporter, Fogelman a expliqué ce que l’équipe This Is Us avait prévu.

“Nous sommes à peu près au milieu de la destination de la série télévisée”, a déclaré le créateur après la finale de la saison 3. «Nous n’avons jamais voulu faire une série télévisée qui allait durer 18 saisons. Nous avons donc un plan très direct. J’ai des pages de script que j’ai écrites et j’écris qui sont vraiment, profondément, profondément dans le futur. Nous avons un plan pour ce que nous allons faire, et je sais quel est le plan. ”

Dan Fogelman explique comment «This Is Us» se terminera

Compte tenu des sauts dans le temps et du plan projeté créé par l’équipe de This Is Us, il n’est pas surprenant que tous ceux qui sont profondément impliqués sachent comment se termine l’histoire de Pearson. En juillet 2018, Mandy Moore – qui incarne Rebecca – arrêté par Jimmy Kimmel Live. L’actrice a révélé que le casting sait ce qui se passe dans la finale de la série, taquiner la fin sera «très satisfaisant».

“Je pense que c’est très fidèle à ce que la série évoque de nous tous. Dan est un maître dans ce domaine », a-t-elle déclaré. “Les gens ressentiront leurs sentiments.”

Puis, lors d’un entretien avec le Los Angeles Times en janvier 2020, Fogelman a révélé sa vision de la fin de This Is Us.

“Nous avons toujours connu le plan de l’émission parce que nous ne participons pas à 15 saisons”, a-t-il déclaré. “Si vous savez où vous allez, vous ne faites que jouer avec le temps. Cela ressemble à un tourneur de pages parce que nous racontons l’histoire d’une famille au cours des 80 dernières années. Et donc toutes nos familles pourraient sembler vraiment intéressantes de cette façon. »

Chris Sullivan, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz, Sterling K. Brown, Susan Kelechi Watson de «This Is Us» | Banque de photos Chris Haston / NBC / NBCU via .

Il a poursuivi: “Non, nous n’avons pas tous un feu dans notre maison. Mais nous avons tous perdu des parents, vécu la naissance d’enfants, eu des divorces, retrouvé des gens auxquels nous ne nous attendions pas. Et si vous aviez raconté toute cette histoire divisée en différents chapitres et mélangé toutes les pièces, cela aurait fait que les histoires de votre famille semblaient être un mystère. C’est tout ce que nous avons fait ici. Ce n’est pas comme si nous racontions un mystère de meurtre. “

Mais malgré tous les rebondissements et les drames sauvages le long du chemin, le créateur a confirmé que l’histoire de la famille Pearson se terminera tranquillement – à quel point c’est dans la vraie vie.

“Je pense qu’au moment où nous en sommes à notre sixième saison, vous aurez beaucoup d’informations sur ce qui est arrivé à cette famille et ce qui restera est une certaine résolution”, a déclaré Fogelman. «Je pense que lorsque le spectacle prendra fin, je pense que de la meilleure façon, ce sera très calme et normal. Ça a toujours été le plan, car à la fin de la journée, c’est une histoire à propos de ce genre de famille ordinaire. »

