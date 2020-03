Dan Fogler taquine «Scènes de bataille épiques» dans «Fantastic Beasts 3»

Dan Fogler a taquiné le prochain épisode de la franchise Fantastic Beasts en disant que le troisième film comportera sans aucun doute des «scènes de bataille épiques».

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald n’a pas reçu l’acclamation critique à laquelle la franchise Harry Potter est habituée, mais la série a encore trois films. La production du troisième film avait été repoussée une fois avant de travailler sur le script, mais s’est reproduite à cause du coronavirus.

La série Fantastic Beasts mène à la guerre mondiale des sorciers et au duel entre Dumbledore et Grindelwald. Tout cela a été taquiné dans le dernier film avec la vision de Grindelwald de la Seconde Guerre mondiale. Tout en faisant la promotion de ses bandes dessinées Heavy Metal, Dan Fogler a partagé avec SyFy ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans le prochain film Fantastic Beasts:

“Je peux dire que j’ai lu le script et le développement du personnage est vraiment charmant et il est très similaire à la sensation du premier film, ce que je trouve génial. Cela mène à cette guerre massive avec en toile de fond la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez donc imaginer des scènes de bataille épiques à venir. “

Dans l’interview, Dan Fogler a également évoqué le récent retard du coronavirus:

“Nous attendons juste. Je suppose que quand tout le monde commence [back up], lorsque le mécanisme recommence à bouger et que tout le monde recommence à travailler, c’est à ce moment-là que nous reprendrons le travail. Avec un peu de chance, tôt ou tard. »

Qu’espérez-vous voir dans le prochain film Fantastic Beasts? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald:

À la fin du premier film, le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald a été capturé par le MACUSA (Congrès magique des États-Unis d’Amérique), avec l’aide de Newt Scamander. Mais, mettant à exécution sa menace, Grindelwald a échappé à la garde à vue et a entrepris de rassembler des adeptes, le plus méfiant de son véritable programme: élever des sorciers et des sorcières pour régner sur tous les êtres non magiques.

Dans un effort pour contrecarrer les plans de Grindelwald, Albus Dumbledore enrôle son ancien élève Newt Scamander, qui accepte d’aider, ignorant les dangers qui nous attendent. Les lignes sont tracées tandis que l’amour et la loyauté sont mis à l’épreuve, même parmi les vrais amis et la famille, dans un monde sorcier de plus en plus divisé.

Réalisé par David Yates à partir d’un scénario écrit par JK Rowling, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald met en vedette Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Jude Law et Johnny Depp.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD. Fantastic Beasts 3 est daté du 12 novembre 2021.

Source: SyFy