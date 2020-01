Dan Harmon quitte Starburns Industries pour se concentrer sur Rick et Morty / Film

Co-créateur de Rick et Morty Dan Harmon a travaillé dur avec Justin Roiland sur les nouveaux épisodes de la populaire série animée Adult Swim. Jusqu’à présent, nous n’avons vu que cinq épisodes de la dernière quatrième saison, mais avec une commande sans précédent de 70 nouveaux épisodes au total, nous en avons encore beaucoup à venir. En fait, c’est tout le temps que Dan Harmon a consacré à Rick et Morty qui l’a conduit à laisser derrière lui l’animation Starburns Industries société de production qu’il a cofondée en 2010.

Collider a appris en exclusivité que Dan Harmon a officiellement quitté Starburns Industries «il y a quelque temps pour concentrer son temps et son attention sur Rick et Morty». Compte tenu du temps que peut prendre une série animée, sans parler du stress élevé de la prestation d’un spectacle aussi brillant qui a construit une base de fans enragés, il n’est pas surprenant que Harmon n’ait pas beaucoup de temps supplémentaire à passer chez Starburns Industries.

Vous avez probablement vu le logo de Starburns Industries à la fin des épisodes de Rick et Morty. C’est celui où un chef fait un clin d’œil et fait le symbole «ok» avec ses mains tandis qu’un clip audio avec un mauvais accent italien dit: «C’est un bon spectacle!». Ils ont également été chargés de Moral Orel, Frankenhole de Mary Shelley, et ils ont également produit le film d’animation stop-motion nominé aux Oscars Anomalisa pour le réalisateur Charlie Kaufman. Ils ont également fait partie intégrante des épisodes animés exceptionnels de la série NBC de Harmon Communauté, ainsi que la série animée HBO Animaux.

Plus récemment, Starburns Industries a essayé d’obtenir son projet d’animation en stop-motion Bulles du sol. Le film aurait été un biopic de Michael Jackson du point de vue de l’animal de compagnie chimpanzé du même nom du roi de la pop. Taika Waititi était autrefois attaché à codiriger le projet, mais il est reparti en mai 2019, soi-disant en raison d’un calendrier chargé. Son départ a conduit Netflix à bloquer complètement le projet, et c’est probablement à cause des accusations d’abus sexuels sur des enfants par Michael Jackson faites dans le documentaire de HBO Leaving Neverland.

Quant au départ d’Harmon, ce n’est pas tout à fait surprenant. Non seulement Rick et Morty sont une grande responsabilité, mais il a également récemment mis fin à son podcast de longue date Harmontown, également produit par Starburns Audio, une bannière de podcast qui comprend également Dumb People Town et Petites doses.

La bonne nouvelle, c’est qu’Harmon qui quitte l’entreprise ne semble pas les avoir obligés à fermer leurs portes ou à ralentir. Ils vont continuer à barboter en stop-motion, en 2D traditionnel et en animation CG, ainsi que la production occasionnelle en direct. Après tout, ils sont toujours impliqués dans Rick et Morty, et il pourrait y avoir beaucoup plus à l’horizon pour l’entreprise à l’avenir.

Articles sympas du Web: