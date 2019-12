Dan McCoy sur le 300e épisode – / Film

The Flop House, selon les mots du producteur et coanimateur Dan McCoy (écrivain pour The Daily Show), est «un podcast où nous regardons un mauvais film et ensuite nous en discutons». Ce «nous» comprend ses co-animateurs Stuart Wellington (comédien et copropriétaire du Hinterlands Bar à Brooklyn, New York) et Elliott Kalan ( rédacteur en chef de Mystery Science Theatre 3000: Le retour) et «contrairement à Théâtre des sciences mystérieuses, nous ne nous fâchons pas sur le film, mais nous donnons juste un synopsis et avons une conversation. Et j'espère que c'est drôle! "McCoy insiste sur le fait qu'ils ne cherchent pas nécessairement à" démolir quelque chose ", mais ils" trouvent juste que regarder des mauvais films est amusant. "

Nous avons eu le plaisir de discuter avec Dan McCoy de The Flop House, la célébration annuelle des vacances de Nicholas Cage connue sous le nom de «Cagemas», et comment le spectacle a grandi et changé en 12 ans et 300 épisodes.

Apprendre à connaître les Floppers

Comment The Flop House début?

Eh bien, Stuart et moi sommes allés au même collège, et nous connaissions des gens en commun, mais nous ne sommes vraiment devenus proches qu'une fois à New York. J'avais besoin de savoir Quelqu'un. (rires) Nous avions donc cette connexion préexistante et avons commencé à sortir. Il était juste très drôle et a découvert que nous aimions tous les deux les mauvais films, en particulier les mauvais films d'horreur. Donc, nous traînions et nous moquions de films d'horreur par nos propres moyens juste pour les coups de pied, et c'est devenu un podcast (pour quelques raisons). Numéro un: je pensais qu'il était super drôle. Il n'avait aucune ambition comique. Je me demande un peu maintenant que, comme il est un comédien, je suppose, je me demande ce qu'il ressent à propos de moi qui l'entraîne dans l'entreprise. (rires) Mais aussi, j'avais envisagé de faire un podcast. J'étais venu à New York en essayant de faire de la comédie, j'avais suivi beaucoup de cours de comédie de l'UCB (Upright Citizens Brigade), mais ce système était devenu si grand au moment où j'étais là que j'avais l'impression que je devais me tenir debout hors de la foule. La scène du podcast avait une barrière d'entrée basse et presque personne ne le faisait à l'époque. J'ai donc pensé que ce sera peut-être quelque chose qui deviendra quelque chose. C’est la seule fois de ma vie que j’ai eu assez de prévoyance pour réellement anticiper une tendance. (des rires)

Vous avez été l'un des premiers mauvais podcasts de films, non?

Oui, je ne pouvais dire avec aucune autorité que nous étions le premier. Nous étions les premiers à avoir de la popularité. Comment cela s'est-il fait? est apparu quelques années plus tard et est rapidement devenu plus populaire car ce sont toutes des célébrités connues. (rires) Nous avons donc ouvert la voie, mais c'est en quelque sorte un format évident.

Alors, comment Elliott Kalan s'est-il impliqué dans la série?

Elliott que je connaissais dans un petit théâtre en sous-sol de The Bowery à New York. Nous avons fait quelques spectacles ensemble, et il s'est avéré que nous avions un sens de l'humour similaire. J'ai donc commencé à écrire spécifiquement pour ses émissions, et j'ai découvert très tôt qu'il avait ce blog appelé Les Oscars ont toujours tort. Il a disparu maintenant, mais il avait traversé année après année, disant que c'était ce qui avait gagné et que c'était ce qui était sorti cette année-là qui était mieux. L'amour d'Elliott pour les films classiques est plus évident sur le podcast. J'ai l'impression que mes recommandations sont partout, Stuart recommande beaucoup de trucs d'horreur étranges et Elliott recommande des films classiques. Mais j'aime beaucoup de vieux films hollywoodiens, ce qui m'a donné envie d'être ami avec lui.

12 ans, 300 épisodes, une croissance surprenante

Alors, comment avez-vous évolué et changé au fil des ans? Certains de ces changements étaient-ils inattendus?

Le format n'a pas vraiment évolué; nous avons eu la chance de tomber sur quelque chose qui a fonctionné pour nous au début, où nous résumons un mauvais film tout en faisant des blagues et en retirant des tangentes. Et puis nous recommandons quelque chose à la fin afin que nous ne soyons pas seulement des ennemis. Au fur et à mesure que nous obtenions plus d'audience, nous y avons collé un segment de lettres. Mais je pense que nous sommes devenus plus sensibles à tout le monde au fil du temps. Je ne recommanderais pas nécessairement aux gens d'écouter la première émission parce que nous sommes un peu plus grossiers. Les McElroys (hôtes de Mon frère, mon frère et moi, un autre podcast sur le réseau de podcasts Maximum Fun) parle, par exemple, du fait qu'interagir avec une base de fans au fil du temps vous met en contact avec beaucoup de personnes différentes qui normalement ne seraient pas en contact avec. Je ne vais pas dire que je n'aurais pas d'empathie humaine de base sans ça. Je pense que je le ferais. Mais vous avez en quelque sorte une idée de ce qui importe aux gens et de ce qui pourrait les déranger. Nous ne voulons jamais déranger délibérément personne.

Alors, où suggéreriez-vous aux gens de commencer à écouter? Avez-vous des morceaux ou des épisodes préférés?

C'est dur! J'ai cette envie de dire commencer à l'épisode 50 ou 100 ou quelque chose comme ça, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement vrai. Il y a de bonnes choses dans l'ivraie. (rires) C'est amusant d'entendre Elliott venir pour la première fois dans l'épisode 8 (Je sais qui m'a tué). le Bratz épisode C'est la première fois que nous étions vraiment excités par quelque chose que nous avons vu, parce que c'était tellement fou et que nous l'avons tous apprécié. C'est difficile à dire parce que j'oublie littéralement tous ces trucs fréquemment! L'autre soir, ma copine essayait de me décrire un film, et je vais sur la page Wikipédia et je lis le synopsis et ça ne sonne pas. Mais le titre fait! C'était Éveillé, ce que nous avons fait pour le podcast, mais pour la vie de moi, je ne pourrais rien vous dire sur ce film! C'est un film de Jessica Alba et je suppose que quelqu'un est dans le coma? (des rires)

Vous et Elliott avez ce genre d'animosité ludique –

(des rires)

Quelle part de cela est légitime? Combien est performatif?

Je dirais… au moins 85% de celui-ci est performatif. Il est beaucoup plus gentil avec moi en direct. Vous travaillez avec des gens de plus de douze ans qui sont aussi vos amis, et cela se transforme en une entreprise légitime, et nous allons nous énerver les uns les autres. Il y a une certaine paresse dans mon style de production qui parfois ennuie Elliott. De plus, parce qu'Elliott est un père de famille avec deux enfants, il assume en quelque sorte cette position de maturité émotionnelle sur moi que je trouve parfois frustrante. Parce que je suis plus vieux que toi! (rires) Donc il y a des trucs comme ça, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose à faire.

Entrer dans l'esprit des cagemas avec l'épisode # 300

Parlez-nous un peu de l'origine de Cagemas.

Je ne me souviens pas de l'origine spécifique autre que celle où nous avons commencé à remarquer que nous avions fait une tonne de films de Nicholas Cage sans qu'il soit codifié en une chose en particulier. Je ne veux pas m'en attribuer le mérite, mais je pense que j'ai jeté le nom de Cagemas et ensuite nous nous sommes dit, oh, Saint Nicholas Cage! C'est l'heure de Cagemas! J'ai aidé parce qu'il a mis ce contenu que nous faisions déjà dans une boîte spécifique, et je pense que le public l'aime vraiment quand les choses sont marquées pour une raison quelconque. (rires) Depuis lors, j'ai vu Cagemas sur Internet comme une chose, et je ne peux jamais dire si c'était une pensée parallèle ou si elle existait déjà lorsque nous l'avons inventée, ou si nous l'avons née d'une manière ou d'une autre et qu'elle est juste venue dans le monde. Je pense que nous avons précédé la fascination d'Internet pour Nic Cage, comme maintenant il est devenu un objet de camp comme le bacon était un mème pendant un certain temps. Je ne suis pas totalement à l'aise avec ça parce que je pense que nous pensons tous que c'est un bon acteur qui, juste pour des raisons financières, prend un tas de décisions folles. Je ne veux pas que ce soit une chose qui se moque de lui autant que nous sommes heureux de voir notre vieil ami.

Le fait que l'épisode # 300 soit tombé pendant Cagemas n'était-il donc qu'un heureux accident?

100%! Voici le truc. J'ai parlé de mon style de production paresseux. Je ne suis même pas sûr que ce soit l'épisode 300, pour être totalement honnête avec vous. (rires) Je pense que j'ai peut-être répété un chiffre à un moment donné. Tout sur The Flop House est quelque peu arbitraire, donc nous avons beaucoup de chance de le faire (Cagemas) sur le 300e épisode. Nous ne voulions rien faire qui nous soit célébré aussi beaucoup, parce que c'était bizarre, mais c'était sympa de faire un truc avec Cagemas.

Pourquoi choisir L'homme en osier?

L'homme en osier est sorti avant notre spectacle. Il est en quelque sorte considéré comme l'un de ces mauvais films de pointe de Nicholas Cage. C'était plus spécial d'avoir quelque chose pour le 300e épisode pour revenir à quelque chose plutôt que de faire tout ce qu'il a produit cette année. Mais aussi, à l'époque, c'était un peu quelque chose sur Internet. Il y a des supercoupes des moments les plus fous de L'homme en osier, où il vole un vélo sous la menace d'une arme à feu et frappe des gens tout en portant un costume d'ours.

Avez-vous fait la coupe du réalisateur, qui est la version qui a la fameuse scène "Not the Bees"?

Je ne savais pas qu'il y avait deux coupures! Je pense qu'Elliott en a regardé un et j'en ai regardé un autre. Quand j'ai regardé pour la première fois L'homme en osier, J'ai vu la coupe du réalisateur. Quand je l'ai revu cette fois, je me disais, attendez une minute, est-ce une sorte d'effet Mandela? J'aurais pu jurer qu'il y avait une scène où ils ont mis une cage au-dessus de sa tête avec des abeilles et il a crié "Me tuer ne ramènera pas ton putain de miel!" Comme, où est-il? Mais j'ai découvert que, oui, c'est là-dedans, c'est juste une coupe différente du film.

À quel genre de choses spéciales pouvons-nous nous attendre pour l'épisode # 300?

Nous avons eu Hallie (Haglund, invité récurrent et rédacteur en chef pour Domaines problématiques de Wyatt Cenac) en tant qu'invité et à la fin de l'émission, nous avons fait un petit voyage dans le passé plutôt que de recommander des films, mais nous l'avons gardé discret.

Et que réserve l'avenir The Flop House?

J'espère juste que nous continuerons à le faire pendant un certain temps! Comme pour tout ce que vous avez fait pendant si longtemps, il y a des moments où chacun d'entre nous peut fantasmer de s'éloigner, mais à ce stade, je me sens tellement obligé, presque, envers les auditeurs. Les gens disent tellement de bien de ce que cela signifie pour eux que je veux continuer à le faire. Nous nous sommes tous réengagés une fois que nous avons réalisé que cela devenait une grosse chose. Nous prenons cela au sérieux, et nous allons faire beaucoup plus de tournées, espérons-le, dans la nouvelle année. Avant, nous faisions les choses à New York de façon intermittente lorsque cela fonctionnait, mais maintenant nous pouvons littéralement faire le tour du monde.

***

Le 300e épisode de The Flop House peut être trouvé sur leur site web ou sur n'importe quelle application de podcast le 21 décembre 2019.

Articles sympas du Web: