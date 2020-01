Dan Trachtenberg dirigera sa mère que j’aimerais tuer à Lionstage / Film

Dan Trachtenberg a fait ses débuts de réalisateur avec le remarquable 10 Cloverfield Lane, mais en quelque sorte, aucun studio ne l’a encore choisi pour un autre long métrage. Sony Pictures a essayé de le faire venir pour diriger leur adaptation à long terme du jeu vidéo Uncharted, mais cela a échoué. Heureusement, il semble que Lionsgate soit assez intelligent pour lui donner une autre fissure sur grand écran.

Dans un rapport sur le producteur et directeur du développement de Disney Kristin Burr se dirigeant vers Lionsgate avec un nouvel accord global pluriannuel, il a été révélé que l’un des premiers projets qu’elle apporte au studio est LAIT (alias Mère j’aimerais tuer), une comédie d’action qui donne une tournure maternelle à M. et Mme Smith.

Le Hollywood Reporter a des nouvelles sur Mother I’d like to kill en direction de Lionsgate. Dan Trachtenberg dirigera le film et a également proposé l’idée lui-même. Mais écrire le scénario sera Patrick Aison (Wayward Pines, Jack Ryan). Alors, de quoi parle le film?

La ligne de log décrit MILK comme étant un ancien assassin qui doit gérer les pressions d’être une nouvelle maman tout en évitant ses anciens collègues qui ont été envoyés pour la tuer. Il est facile d’imaginer cela comme une comédie maladroite au début, mais entre les mains de Dan Trachtenberg, cela pourrait être plus une comédie sombre avec une action forte.

Quant à Burr, elle a une longue histoire de succès avec une variété de films comme The Prestige, The Muppets, Sweet Home Alabama, Mary Poppins Returns, et bien plus encore. Elle a été cadre chez Disney pendant 20 ans, et elle y termine en produisant la spin-off de 101 Dalmatiens Cruella. Parallèlement, elle travaille également sur la comédie musicale Netflix Jingle Jangle mettant en vedette Forest Whitaker et la musique de John Legend. Elle peut évidemment jongler avec beaucoup de projets, et elle sait où trouver de bonnes choses, donc nous sommes très excités de voir comment MILK se révèle.

Dommage que le système de studio soit si réticent à prendre des risques sur des idées originales la plupart du temps. J’ai le sentiment que Dan Trachtenberg serait l’un des cinéastes les plus éminents qui travaillent aujourd’hui s’ils ne dépendaient pas autant de la propriété intellectuelle établie. Le cinéaste semble prospérer avec des idées originales, ce qui était exactement ce que 10 Cloverfield Lane était avant que Bad Robot décide qu’il devrait faire partie de la franchise Cloverfield. J’espère donc que MILK connaît du succès et Trachtenberg peut commencer à faire des films plus souvent.

