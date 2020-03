Danai Gurira de «The Walking Dead» pourparlers Michonne Leaving, Movies

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour dimanche Les morts qui marchent. Si vous continuez à lire, vous le faites à vos risques et périls.

L’épisode de dimanche de The Walking Dead a marqué la dernière pour Danai Gurira, une vedette parmi les leaders du drame AMC depuis ses débuts dans la saison 3. Mais ce n’est peut-être pas la dernière fois qu’elle manie le katana de Michonne. Ici, l’actrice / écrivaine partage avec TVLine ses réflexions sur la possibilité de reprendre son rôle sur grand écran, ses sentiments sur les envois lointains de son personnage et le souvenir qu’à un moment donné, elle doit lui être donnée.

TVLINE | Cela fait un moment que vous n’avez pas filmé la sortie de Michonne. Maintenant que vous vous en éloignez, qu’en pensez-vous?

Je m’en sens bien – et très reconnaissante de l’approche que nous avons adoptée, de ce voyage à travers qui aurait pu être Michonne, si elle avait fait un choix différent avec Andrea à un moment où elle était si déconnectée de son humanité. Être en mesure d’explorer comment elle aurait pu prendre un tout autre chemin, pensais-je, était une approche très généreuse de la façon dont j’allais quitter le spectacle. C’était une façon très complète de partir.

TVLINE | Quelle a été votre réaction lorsque vous avez lu le script?

[Showrunner Angela Kang and I] j’en ai parlé bien avant que le script ne soit écrit, donc je le savais. Mais c’était très intéressant. Je ne savais pas ce qu’était jimsonweed. Je n’en avais jamais entendu parler de ma vie. Et j’ai toujours été un fan de Kevin Carroll, donc j’étais très excité qu’il ait été choisi [as Virgil]. Nous sommes allés chez le même alma mater, donc je le connais depuis longtemps à la manière d’un grand frère, et je respecte aussi vraiment son travail.

TVLINE | Comment était-ce de jouer une Michonne si différente face à Norman Reedus et Jeffrey Dean Morgan, des acteurs de longue date?

Ce fut une expérience très délicate de travailler avec les deux dans un contexte si différent de [our usual one] sur le spectacle. Norman m’est très cher. JDM aussi. Nous avons donc passé un très bon moment, même si [the material] était parfois très inquiétant. Les rebondissements avec Norman ont été déchirants – nous étions ennemis! C’était vraiment pénible à faire. Mais j’apprécie vraiment que le spectacle trouve toujours des moyens vraiment uniques et spécifiques pour permettre aux personnages de partir. Nous traversons tellement de sorties, mais elles sont toujours très spécifiques et fidèles aux personnages à leur manière. J’étais donc reconnaissant que le mien ne fasse pas exception à cela.

TVLINE | Étant donné que l’épisode laisse Michonne sur la piste de Rick, où mettriez-vous les chances qu’elle le trouve finalement dans l’un des films de Walking Dead qui sont en préparation?

Nous devrons y revenir plus tard. Mais partout où Michonne va, elle est déterminée à le trouver. C’est maintenant sa mission. Ça a toujours été son intuition [that he’s alive], et elle a finalement laissé tomber, la saison dernière dans le flashback. Elle et Daryl avaient toujours cette intuition. Quelque chose n’avait pas de sens. Mais elle a dû le ranger et prendre soin de ceux qui l’entouraient. Donc, pour que cela se réveille… la seule façon dont elle pouvait aller [after Rick] était avec l’insistance et la permission de Judith. Quoi qu’il arrive, elle va tout donner. Mais à cause de son évolution, elle prend la même décision [that she had with Andrea,] aider les gens, en exprimant dans une certaine mesure son humanité au dérangement de ses propres aspirations. C’est la femme qu’elle est devenue, et j’étais contente que ce soit la femme qu’elle ait pu quitter.

TVLINE | En parlant des gens que Michonne aide… la caravane qu’elle a conduite à ce couple avait l’air plutôt intéressante. Envisageriez-vous de suivre le voyage de Michonne dans son propre film?

Je ne suis absolument pas opposé à une exploration plus approfondie de l’histoire de Michonne. C’est un personnage que j’ai aimé et qui, je pense, a beaucoup de dimensions intéressantes.

TVLINE | J’ai toujours entendu dire que les fêtes de départ pour les acteurs sortants sont épiques. Comment était la vôtre?

C’était génial. C’était difficile, cependant. C’était vers le 4 juillet, donc personne ne travaillait. Donc Norman et l’incroyable Darrell Pritchett, qui est en charge de tous nos effets spéciaux en plein air, eux et beaucoup de l’équipage et Angela m’ont fait cet au revoir inattendu, avec un très grand feu d’artifice et 50 marcheurs entassés dans ma remorque. [Laughs] J’ai été très aimée par la porte.

TVLINE | Et je suppose qu’ils vous permettent de garder le katana de Michonne comme un joli cadeau de départ.

Non, ils ne l’ont pas fait, et j’ai mis ça là parce que je veux que ça soit rectifié! [Laughs]