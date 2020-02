Danai Gurira dévoile son dernier jour sur le plateau

Danai Gurira a parlé de sa dernière journée sur le tournage de The Walking Dead d’AMC.

L’actrice Danai Gurira a fait sa première apparition en tant que Michonne brandissant l’épée dans la troisième saison de The Walking Dead. Maintenant, après environ sept ans, Danai Gurira fera sa dernière apparition régulière en tant que Michonne au cours de la dixième saison de l’émission.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Danai Gurira a commenté à quoi ressemblait sa dernière journée sur le plateau. Il s’avère que la dernière journée de tournage de Danai Gurira a eu lieu le 4 juillet et la co-star Norman Reedus a organisé un feu d’artifice pour faire partie de son grand envoi:

“Mon dernier jour sur le tournage de Walking Dead était le 4 juillet, donc ils ont fait beaucoup de choses vraiment cool pour moi la veille, auxquelles je ne m’attendais pas, ce qui était tellement génial et vraiment cool. Norman a organisé ce grand feu d’artifice et c’était vraiment magnifique et il y avait ce gâteau vraiment cool qui était fondamentalement Michonne, épée et tout. La journée a été plus courte et tout le monde essaie de démarrer parce que, vous savez, c’est le 4 juillet. C’était vraiment beaucoup d’amour facile, vraiment. Il y a beaucoup, bien sûr, de douleur et de dire au revoir et de larmes, mais il y avait un tel flux libre d’amour et c’est ce qui me reste le plus à ce sujet. “

Le 12ème épisode de The Walking Dead serait le dernier pour Danai Gurira.

Voici le synopsis officiel de The Walking Dead saison 10:

Quelques mois après la fin de la saison 9, les communautés collectées sont toujours confrontées aux séquelles de l’horrible démonstration de pouvoir d’Alpha, respectant à contrecœur la nouvelle frontière qui leur est imposée, tout en s’organisant en une force de combat de style milice, se préparant à une bataille qui peut être inévitable.

The Walking Dead met en vedette Norman Reedus, Melissa McBride, Danai Gurira, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam, Ross Marquand, Jeffrey Dean Morgan, Khary Payton, Cooper Andrews, Callan McAuliffe, Nadia Hilker, Eleanor Matsuura, Lauren Ridloff, Cailey Fleming, Cassady McClincy, Ryan Hurst et Samantha Morton comme Alpha.

La saison 10 de Walking Dead reprendra le 23 février 2020 sur AMC.

Source: Entertainment Weekly