Danai Gurira partage une lettre d’adieu émotionnelle à la famille Walking Dead

Les morts qui marchent a dit au revoir à Danai Gurira au cours du week-end, et maintenant l’actrice dit au revoir à TWD dans une nouvelle lettre sincère.

La star de Black Panther a figuré en tant que favorite des fans Michonne dans le drame post-apocalyptique pendant huit saisons, mais elle a finalement décidé d’appeler l’heure sur son rôle régulier dans la série. Ce n’était pas une décision facile à prendre, cependant, comme Gurira l’indique clairement dans sa lettre émotionnelle, qui s’adresse à ses collègues de la série et à tous ceux qui regardent.

Gurira a partagé la lettre sur Twitter, avec un selfie en coulisse d’elle-même avec les bottes de Rick Grimes (plus sur celles dans un instant). “Est-il possible de sentir votre cœur brisé et submergé d’amour à la fois?” l’actrice commence. “Quitter Michonne a été l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais faites.”

À ma famille #TWD pic.twitter.com/KEEG80xeBw

– Danai Gurira (@DanaiGurira) 25 mars 2020

De toute évidence, le monde de The Walking Dead signifie tout pour Gurira, il n’est donc pas surprenant qu’elle ne dise probablement pas au revoir pour de bon. En effet, l’épisode 10 × 13 «Ce que nous devenons» n’a pas tué Michonne, mais l’a envoyée dans une nouvelle mission passionnante de ski de fond. Elle a trouvé des preuves incontestables sur Bloodworth Island – y compris ces bottes – que Rick est toujours en vie et n’a pas été tué il y a six ans comme elle le croyait.

Comme nous le savons, Andrew Lincoln reviendra pour une trilogie de films sortis en salles TWD qui explorera ce qui lui est arrivé après avoir été chassé de ses proches par Anne / Jadis dans un hélicoptère. De toute évidence, Michonne est maintenant sur sa piste, alors nous pouvons sûrement nous attendre à ce que Gurira apparaisse dans ces films. L’actrice reste pour le moment timide sur la possibilité, ne disant que “nous verrons” quand on lui en parlera.

Jusqu’à ce que nous la revoyions, alors, merci, Danai Gurira, d’être une partie essentielle de Les morts qui marchent famille.