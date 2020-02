Danai Gurira signe un accord global avec ABC Studios

Avec la fin approchant pour sa course de sept saisons sur AMC longue durée Les morts qui marchent, Danai Gurira a signé un accord créatif global de deux ans avec ABC Studios pour créer, développer, écrire et produire de nouveaux projets pour la filiale de Disney, selon The Hollywood Reporter.

Gurira, qui a été nominée pour un Tony Award de la meilleure pièce pour sa pièce de 2016 Eclipsé, a commencé à travailler avec Disney en 2018 lorsqu’elle a décroché un rôle de soutien clé dans le célèbre film Marvel Cinematic Universe Panthère noire comme Okoye, chef de la Dora Milaje. Elle reprendra le rôle la même année pour le blockbuster crossover Avengers: Infinity War et la finale record de l’année dernière Avengers: Fin de partie.

“Du Zimbabwe à Wakanda en passant par Broadway, il n’y a personne comme Danai Gurira», A déclaré le président d’ABC Studios, Jonnie Davis. “L’étendue de ses talents et l’étendue de ses capacités sont tout simplement étonnantes. Nous sommes ravis qu’elle ait choisi de faire d’ABC Studios sa maison exclusive. “

L’actrice et dramaturge de 42 ans travaille actuellement en tant que showrunner et producteur exécutif sur le prochain drame HBO Max Americanah, qui la réunit également avec Panthère star Lupita Nyong’o, qui joue aux côtés Sept secondes«Zackary Momoh, Orange est le nouveau noirUzo Aduba et Straight Outta ComptonEst Corey Hawkins. La mini-série, basée sur le roman à succès de Chimamanda Ngozi Adichie, raconte l’histoire d’une femme (Nyong’o) née au Nigéria qui se rend en Amérique et raconte ses expériences avec amour, chagrin d’amour, adversité et découverte de soi.

“Je suis ravi de travailler avec Jonnie et son équipe stellaire aux studios ABC», A déclaré Gurira. “Leur engagement envers la perspective féminine correspond à mes objectifs en tant que conteuse. Je suis ravi d’amplifier des voix inouïes et de mettre en lumière des récits qui aborderont des thèmes universels tout en brisant les barrières et en apportant de nouveaux visages, voix et influences à l’écran.“

L’accord verra ces projets potentiels être envisagés pour le lancement sur toutes les plates-formes appartenant à Disney telles que Hulu et Disney +, ainsi que des fournisseurs externes.

