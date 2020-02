Dane DeHaan est le passager de l’enfer – / Film

Il est encore dans l’air si Quibi sera une force avec laquelle il faudra compter dans les guerres de streaming, ou tout simplement une autre expérience curieuse, mais la plate-forme vidéo mobile a certainement un talent pour publier des bandes-annonces parsemées d’étoiles. Les dernières stars de la bande-annonce Dane DeHaan et Maika Monroe dans une série de thrillers qui suit le covoiturage de l’enfer. L’étranger suit le chauffeur de Monroe en covoiturage alors qu’elle ramasse l’inconnu titulaire de DeHaan, qui prétend avoir commis un meurtre et menace de lui faire la même chose à moins qu’elle ne lui raconte «une belle histoire». Regardez le teaser de The Stranger ci-dessous.

The Stranger Teaser

Une partie de The Hitcher, une partie de Red Eye, The Stranger semble être une solide série de thrillers psychologiques, racontée, bien sûr dans le format distinct de Quibi de 7 à 10 minutes d’épisodes. The Stranger suit le chauffeur de Monroe en covoiturage alors qu’elle prend le passager de DeHaan, qu’elle suppose d’abord être une célébrité. Mais il révèle qu’au lieu de cela, il a assassiné la résidente du manoir où elle l’a récupéré et menace de la tuer également, à moins qu’elle ne puisse le distraire avec une «grande histoire». Ils ne passent pas tout le temps dans la voiture – il y a des aperçus d’un club, d’un train et d’un couloir très excitant – mais The Stranger semble être le local compact qui convient à une courte série Web.

Cette prémisse assez simple peut-elle garder les téléspectateurs intéressés pendant si longtemps? C’est encore à voir. Pour l’instant, la bande-annonce est assez prometteuse: DeHaan abandonne ses rêves d’homme de tête pour jouer le sociopathe lisse qu’il a toujours été destiné à jouer (que pouvez-vous faire d’autre, avec ces yeux exorbités?) Tandis que Monroe prête à la série ses informations d’identification, jouant une autre fille courageuse finale dans la veine de son rôle d’évasion dans It Follows. C’est un peu drôle que la série fasse tout son possible pour éviter de laisser tomber Uber (qu’est-ce que Orbit?), Et la similitude du titre avec une autre web série de Netflix pourrait gâcher le référencement de la série, mais sinon The Stranger semble intrigant .

The Stranger arrive à Quibi en Avril 2020.

