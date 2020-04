Entrevue avec CS: ​​Dane DeHaan et Veena Sud sur The Stranger de Quibi

ComingSoon.net a eu l’occasion de participer à une conférence téléphonique avec Dane DeHaan (L’histoire de Lisey) et Veena Sud (Sept secondes) pour discuter de la série de thrillers Quibi Le Sranger, qui partage Maika Monroe (Ça suit) et devrait diffuser sa finale de la série aujourd’hui!

Dans L’étranger série, un jeune chauffeur de covoiturage sans prétention est jeté dans son pire cauchemar lorsqu’un mystérieux passager de Hollywood Hills entre dans sa voiture. Sa balade terrifiante et à couper le souffle avec l’étranger se déroule sur 12 heures alors qu’elle navigue dans le ventre miteux de Los Angeles dans un jeu effrayant de chat et de souris.

Avec Maika Monroe (Ça suit), Dane DeHaan (L’incroyable Spider-Man 2) et Avan Jogia (Zombieland: Double Tap), la série est créée, écrite et dirigée par Veena Sud (La tuerie), qui est également producteur exécutif. Ce projet marque le premier grand projet télévisé de Monroe après avoir fait ses débuts à la télévision sur CBS. Onzième heure série en 2011.

Quibi, qui est l’abréviation de «Quick Bites» est un service de streaming, fondé par Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, devrait présenter des séries d’une durée de deux à quatre heures et divisées en parties ne dépassant pas 10 minutes. .

En plongeant dans son décor de Los Angeles, Sud a révélé que son désir pour la région du sud de la Californie était de “montrer à Los Angeles que nous ne voyons généralement pas sur grand écran” et que c’est une version de la ville qui parle de la “brutalité”. et l’itinérance et la solitude d’Hollywood »qui se connecte à l’héroïne de Monroe, Clare.

«Cela parle également à une ville que beaucoup d’entre nous qui ne vivent même pas ici peuvent ne pas savoir», a expliqué Sud. «C’est une ville en constante évolution. Je vis ici depuis très longtemps maintenant et j’ai l’impression d’avoir à peine gratté la surface de cette mégalopole, donc c’était ma lettre d’amour à LA C’était tellement amusant de partir en éclaireurs et de voir des parties de LA comme le métro souterrain qui existait dans les années 1930 et qui a été fermé, c’était une joie de découvrir la scène dans laquelle il se trouvait. »

«Il m’était parfois difficile de me rendre sur les lieux parce que je ne suis pas de L.A. et je ne connais pas bien L.A.Je suppose que lorsque vous vivez à L.A. «Les lieux étaient suffisamment obscurs pour que parfois, d’un point de vue pratique, il soit vraiment difficile d’y arriver, mais une fois que nous y étions, l’utilisation de LA dans l’histoire est vraiment excitante et cool et nous avons vraiment dû aller partout et j’ai pense qu’ils utilisent vraiment bien la ville. Je me souviens avoir entendu Veena dire qu’elle voulait l’utiliser de manière non traditionnelle et je pense qu’elle a vraiment réussi à le faire. »

Bien que DeHaan ait rencontré quelques difficultés initiales pour entrer dans son rôle dans la série, car «tout s’est passé beaucoup plus rapidement que je ne le suis ou ne préfère même», la star de 34 ans a découvert qu’une fois que lui et Sud avaient commencé à plonger dans les discussions sur les motivations de son personnage et sa vision du projet, il a été plus facile de «s’y plonger et de s’amuser».

“Je pense que l’une des choses amusantes concernant le travail d’acteur est d’obtenir la permission de se conduire mal, nous avions un ensemble confiant, aimant et aimable”, a expliqué DeHaan. “L’aspect incel entier fait certainement partie du caractère de Carl et n’est pas glorifié, mais c’est un aspect vraiment intéressant de la société et au sein de celui-ci, il peut être très amusant de se conduire mal dans la vie. J’ai l’impression que beaucoup de personnages que je joue sont beaucoup plus silencieux que Carl E. et Carl ne fait que parler, parler et parler. Donc, la recherche qui en est ressortie concerne principalement mes conversations avec Veena sur le pourquoi, pourquoi fait-il ces choses qui ont conduit à des conversations sur les algorithmes, des conversations sur la capacité de prédire les comportements, ce qui est incroyablement intéressant. Si L’étranger était un film indépendant, je ne sais pas si j’aurais été aussi impliqué dans le projet que je le faisais en tant que Quibi, car je pense qu’elle a vraiment pris cette plate-forme et l’a fait fonctionner d’une manière vraiment innovante et passionnant.”

DeHaan a également révélé que même s’il ne basait jamais vraiment ses personnages sur des performances précédentes, que ce soit une adaptation d’un projet antérieur ou quelque chose d’original comme dans L’étranger, il a pu assister au début d’une certaine adaptation de bande dessinée notoire de 2019 qui est devenue l’un de ses méchants cinématographiques préférés.

“J’ai l’impression que souvent les méchants sont les personnages les plus intéressants des films, quand nous faisions ça Joker est sorti et j’ai pris un jour de congé et j’ai vu une double caractéristique de Ad Astra et Joker et [Phoenix] a eu une performance incroyable », a déclaré DeHaan. “Heath Ledger a également donné une performance incroyable, je pense à Jack Nicholson dans Le brillant. Je pense que ces trois performances qui viennent au sommet de ma tête sont des représentations plus voyantes et bavardes du méchant et ce sont celles qui me viennent à l’esprit. »

Sud a révélé son inspiration pour la série née de la «palette» qui lui a été donnée en lui proposant de créer et de diriger une série pour le service de streaming à venir et qu’après avoir rencontré le fondateur Jeffrey Katzenberg, les possibilités d’histoire ont commencé à s’épanouir son esprit.

«Il m’a expliqué si joliment que tout à coup, c’était cette révélation que je pouvais jouer dans ce bac à sable de narration totalement différent de celui que j’ai jamais connu auparavant», a expliqué Sud. “Sachant que ce seraient des morsures rapides d’une histoire et avoir un cliffhanger à la fin serait idéal et que l’écran serait petit et devrait donc être profondément convaincant et énergique et à indice d’octane élevé, c’est là que j’ai eu l’idée de L’étranger. Une autre chose à laquelle j’ai vraiment pensé lorsque j’ai eu l’idée était l’élection de 2016 et la colère que beaucoup de femmes et de gens dans ce pays ressentent à propos de ce qui s’est passé. »

En recherchant ses stars principales, Sud a révélé que DeHaan est “un acteur avec lequel je voulais travailler depuis très longtemps”, remontant à son rôle dans le drame néo-noir de 2012 L’endroit au-delà des pins, dans laquelle elle “était juste déchirée” par sa performance et le parcours de son personnage.

“C’est un jeune acteur extraordinaire et quand le personnage de Carl E. est né, je savais que j’allais tirer pour les clôtures et essayer de récupérer Dane enfin”, se souvient Sud. «J’étais tellement excité et tellement chanceux qu’il est venu sur le projet. Je pense que ce qui est si fascinant chez Dane dans ce rôle, c’est qu’il apporte tellement d’humanité au «méchant». Carl E. Je pense que c’est plus terrifiant parce que c’est un être humain auquel on peut faire appel mais qui a fermé cette partie de lui-même, et j’aime ces moments où nous pouvons voir Dane vaciller quand Maika essaie de faire appel à lui et juste la fermeture était terrifiante et déchirante et sa propre peur vers la fin du spectacle quand elle tourne les tables contre lui. Chaque méchant que nous aimons, y compris le Joker, est une personne au cœur brisé qui est devenue profondément cynique et profondément amère et en colère et c’est ce que Dane a apporté au personnage de Carl E. Maika aussi, je l’ai vue pour la première fois dans Ça suit et Maika est une actrice qui se présente comme l’être humain. Peu importe les circonstances ou le genre dans lequel l’histoire se déroule, elle et Dane se montrent toutes les deux fidèles et fidèles à 100% à ce personnage qu’ils jouent en tant qu’être humain. “

L’étranger est actuellement prêt à diffuser ses 12 premiers épisodes sur Quibi.