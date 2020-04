Danger! Découvrez les 5 aliments blancs que les experts recommandent de ne pas manger

Vous êtes-vous déjà demandé si tout ce que vous mangez vous est vraiment bénéfique?

08 avril 202017: 23h

Actuellement, la nourriture fait face à un nombre infini de paradigmes et de contradictions à la suite de nouvelles découvertes scientifiques, qui pointent vers le mal de la plupart des aliments qui font partie de l’alimentation humaine universelle. Et ceux qui ont causé la plus grande inquiétude à la communauté scientifique sont:

Sel de table: Fabriqué avec du chlorure de sodium, de l’iode et du fluor, le sel de table n’est pas considéré comme un aliment, en raison de la toxicité de ses composants. De leur côté, les experts conseillent de ne pas dépasser la limite journalière de 5 grammes. De plus, le sel est associé au vieillissement prématuré et à certaines conditions telles que les calculs rénaux ou l’hypertension.

Sucre: Il est considéré comme une substance chimique pure, obtenue en retirant toutes les protéines et nutriments de la canne à sucre, et pour obtenir sa couleur blanche caractéristique, des produits chimiques tels que la chaux vive ou l’acide sulfurique sont utilisés. De son côté, l’OMS met en garde contre les risques liés à la santé et conseille de ne pas consommer plus de 20 gr par jour.

Farine raffinée: Cet aliment contient de l’amidon en quantités alarmantes, les produits chimiques utilisés pour traiter le grain produisent de l’aloxane, un agent qui affecte le pancréas et produit le diabète. Plus la farine est blanche, moins elle contient de fibres et de nutriments essentiels.

Riz raffiné: Ce produit augmente le glucose dans le sang, car le traitement de cet aliment supprime la protection naturelle du grain et est essentiellement de l’amidon pur, une substance qui en grande quantité détériore le pancréas et fait place au diabète de type II.

Lait pasteurisé: Le processus de pasteurisation élimine de ce liquide les bactéries et enzymes essentielles qui facilitent l’absorption des nutriments tels que le calcium. Les experts assurent que cet aliment et ses dérivés ne sont pas sains pour le corps et qu’il est également une terrible source de calcium.

