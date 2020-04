Danger pour les femmes encourageant «l’avortement à domicile»

Mexico.- La promotion de «l’avortement à domicile», que certaines associations et entreprises mènent à bien dans le cadre de l’intervention sanitaire de COVID-19 dans notre pays, est considérée comme une pratique qui met en danger la vie des femmes.

C’est pourquoi les mouvements 40 Days for Life et Steps for Life ont appelé les autorités fédérales et de Mexico à suspendre immédiatement la promotion de l’avortement à distance.

Lourdes Varela, directrice de 40 Days for Life in Ibero-America, a expliqué que certaines cliniques privées dédiées à la pratique des avortements au Mexique encouragent l’avortement “dans le confort de votre domicile” avec des pilules abortives et une surveillance médicale à distance, ce qui les expose à de grands risques l’intégrité des femmes.

Lourdes Varela a souligné que ce n’est pas le moment pour ce type d’entreprise de fonctionner au Mexique car la pandémie de COVID-19 affecte sérieusement notre pays et tous les efforts doivent viser à lutter contre les infections et non les services non essentiels.

Pour sa part, Alison González, porte-parole de Steps for Life, a estimé que ce type de campagne est dangereux et irresponsable, car il est clair que le seul intérêt est économique, quel que soit le grand risque que courent les femmes pour ce type de pratique. , déjà violent en soi et désormais réalisé à domicile et sous télésurveillance.

Il a dit que c’est un problème alarmant, car ces médicaments peuvent provoquer des réactions secondaires qui nécessitent parfois une intervention immédiate.

Alison González a souligné qu’au cours des jours précédents, les avortements pratiqués dans les cliniques gérées par le gouvernement avaient été arrêtés, mais le fonctionnement des individus est autorisé à continuer, ce qui augmente les risques pour les femmes pendant la contingence avec cette modalité. à distance, car ils sont laissés sans défense en cas d’effets secondaires.

Notre appel continue d’interrompre les services de ces cliniques, du moins pendant les urgences sanitaires, en personne ou à distance, a déclaré le militant.

Les deux dirigeants de Pro Vida ont convenu que ces campagnes devraient être arrêtées immédiatement en mettant les femmes en danger, et plus encore lorsque les services à distance parlent des objectifs économiques des entreprises dédiées à l’avortement et non des soins et de la solidarité avec les femmes. .