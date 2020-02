Dani Rovira avoue sa stratégie pour fuir les paparazzis dans ‘The Resistance’

En 2014, Dani Rovira est devenu une star nationale grâce à son rôle dans la comédie “Huit noms basques”. Une réputation qui s’est depuis accompagnée de certains revers, comme la perte de votre intimité dans les espaces publics. Cela a été expliqué à David Broncano lors de sa dernière visite à «The Resistance».

Dani Rovira et David Broncano, dans ‘The Resistance’

“Les photographes vous poursuivent maintenant?”, A demandé Rovira, avant que le présentateur ne puisse que hocher la tête. Le Malaga lui a alors donné un conseil pour éviter les photographes basé sur sa propre expérience: “Un jour j’étais à Ronda de Toledo, un rond-point avec quatre feux de circulation, et j’ai dit: ‘Je ferai quatre tours, si dans les quatre ils me suivent, c’est qu’ils me suivent “, se souvient l’acteur.

“J’allais manger avec un collègue pour manger à l’Opéra, mais je suis allé à la Plaza de España et les quatre sont descendus de leur moto comme si j’étais le roi”, a déclaré Rovira, qui a ensuite décidé de rouler avec eux: “Je leur ai parlé de la vie privée et ils m’ont fait un peu d’histoire des paparazzis. ” Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que le comédien avait un truc préparé: “Je me suis éloigné de la place pendant que nous parlions et quand nous étions à 500 mètres des motos … j’ai pris un taxi!”, S’est-il exclamé en riant.

Farces de jeunesse

En chemin à travers «The Resistance», Rovira a rappelé une histoire de jeunesse qui a perplexe le présentateur. “C’est l’une des plus grosses salopes que j’ai vues de ma vie “, a reconnu Broncano. Le fait est que pour économiser de l’argent sur les timbres, Rovira a mis la destination de la lettre comme adresse de retour et l’adresse de retour, son adresse, comme adresse principale. “Les facteurs diraient:” cet enfant a oublié le sceau, nous retournerons la lettre à l’expéditeur “”, arrivant ainsi à destination.

