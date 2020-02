Daniel Bisogno: ni Shakira ni Jennifer Lopez ne méritaient d’être dans le Super Bowl

Daniel Bisogno: Ni Shakira ni Jennifer López ne méritaient d’être dans le Super Bowl | Instagram

Daniel Bisogno, l’un des chefs d’orchestre du programme de spectacle Ventaneando, a suscité la controverse en émettant son avis sur le dernier match du Super Bowl dans lequel il a critiqué le spectacle de mi-temps dominé par la participation de Shakira et Jennifer López.

Apparemment, ce qui était pour beaucoup un spectacle très voyant et dont ils ont beaucoup apprécié la participation des stars invitées à Bisogno ne l’était pas.

Le conducteur a utilisé les caméras à travers lesquelles, après avoir abordé la question du grand événement sports dans lesquels l’équipe de San Francisco contre celui de Kansas City la victoire a été contestée.

Après avoir mentionné le spectacle que le Colombien et le Portoricain avait cédé à la mi-temps du match, il a laissé entendre que les artistes du latex sont «opportunistes et peu sûrs».

Ni Shakira ni Jennifer Lopez n’ont le niveau pour être à la mi-temps du Super Bowl … ils n’ont pas le niveau artistique. Nous encourageons à être artistiquement conformistes.

Cependant, non seulement les célébrités ont été critiquées, mais aussi la participation de Mauvais lapin et J Balvin, dont il a dit avoir été invité par les artistes à compléter le spectacle.

Le chauffeur a également déclaré que le spectacle aurait pu être meilleur s’ils avaient invité des stars comme Rose et Rihanna, car il considère que la performance de Latinas n’était pas à son goût.

Ces commentaires ont suscité diverses réactions, certains d’entre eux appuyant la position du chauffeur.

Tout à fait d’accord avec vous, ce n’était pas une première mondiale, c’était bien, mais pas spectaculaire, je pense qu’ils n’avaient personne pour les prendre, et en même temps ils les ont appelés, et je les aimais tous les deux Shakira, a plus de talent noté Un des internautes.

@DaniBisogno est totalement d’accord avec vous … spectacle vulgaire de la mi-temps.

D’autre part, l’animateur de télévision Azteca, Bisogno, partagé via votre compte personnel de Twitter Présentation de Madonna à temps partiel.

