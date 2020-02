Daniel Brühl mettra en vedette le film Tout sur le front occidental – / Film

La nouvelle tendance la plus chaude dans les films est la Première Guerre mondiale, bébé! La Seconde Guerre mondiale? Foutez le camp d’ici! Nous revenons à l’époque de la guerre des tranchées, du gaz moutarde et de l’archiduc Franz Ferdinand. Après que 1917 ait remporté de nombreux éloges et nominations aux Oscars, ce n’était qu’une question de temps avant qu’un producteur ne dise: “Hé, les enfants semblent aimer cette Première Guerre mondiale de nos jours. Essayons.” Le résultat: une nouvelle adaptation de À l’Ouest, rien de nouveau, basé sur le roman anti-guerre classique d’Erich Maria Remarque. Edward Berger est défini sur diriger, tandis que Daniel Brühl va jouer.

Variety a les nouvelles d’un nouveau film All Quiet on the Western Front. Edward Berger dirigera Daniel Brühl et une troupe d’ensemble pour le film. Écrit par Erich Maria Remarque, un vétéran allemand de la Première Guerre mondiale, All Quiet on the Western Front a été publié en 1929 et a depuis été salué comme l’un des meilleurs romans anti-guerre de tous les temps. Voici un synopsis:

Je suis jeune, j’ai vingt ans; pourtant je ne connais rien de la vie que le désespoir, la mort, la peur et la superficialité fatale jetés sur un abîme de douleur. . . .

C’est le témoignage de Paul Bäumer, qui s’enrôle avec ses camarades de classe dans l’armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Ils deviennent des soldats avec un enthousiasme juvénile. Mais le monde du devoir, de la culture et du progrès leur avait été enseigné des ruptures en morceaux sous le premier bombardement dans les tranchées.

À travers des années d’horreur vive, Paul tient un seul vœu: lutter contre le principe de la haine qui oppose insensément des jeunes de la même génération mais des uniformes différents les uns contre les autres. . . si seulement il pouvait sortir vivant de la guerre.

Le roman a été précédemment adapté en film en 1930, puis en téléfilm en 1979. Avec son adaptation, Berger espère apporter une nouvelle perspective. “C’est un film physique, viscéral et très moderne qui n’a jamais été raconté du point de vue de mon pays, il n’a jamais été transformé en film en langue allemande”, a déclaré le cinéaste. “Nous avons maintenant la chance de faire un film anti-guerre qui va vraiment toucher notre public.”

Rocket Science et Amusement Park ont ​​les droits de l’histoire, et Amusement Park produira, avec Malte Grunert. “Tout ce qui est calme sur le front occidental à ce jour est en effet le roman définitif sur la guerre et son insensé totale”, a déclaré Grunert. «La guerre ne connaît pas de héros. Cent ans après sa publication «All Quiet on the Western Front» a conservé tout son impact et sa puissance. Entre les mains d’Edward, ce sera une interprétation très significative et contemporaine de l’histoire, un film puissant et une expérience cinématographique impressionnante. »

