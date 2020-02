Daniel Craig animant le samedi soir en direct, John Mulaney revient aussi / Film

Ce week-end, RuPaul accueille Saturday Night Live pour la première fois, en espérant nous donner quelque chose de mieux que l’épisode décevant de la semaine dernière, où le joueur de la NFL J.J. Watt a fait ses débuts d’hébergement. Mais pour le printemps, SNL ramènera quelques hôtes précédents, l’un un vétéran chevronné de la SNL et l’autre avec un seul relais d’hébergement à leur actif.

John Mulaney sera de retour pour accueillir l’épisode de Leap Day de Saturday Night Live ce mois-ci, marquant sa troisième fois en tant qu’hôte depuis autant d’années. Plus, Daniel Craig reviendra au Studio 8H pour héberger le premier épisode de mars, son premier hébergement depuis 2012.

Voici l’annonce des animateurs du Saturday Night Live du printemps 2020 qui a été faite sur Twitter:

John Mulaney a accueilli le samedi soir dernier en mars 2019. Il est toujours un visage bienvenu autour du Studio 8H depuis qu’il a travaillé comme écrivain sur la série de 2008 à 2013, co-créant le personnage de Stefon avec Bill Hader et faisant quelques apparitions comme lui-même au bureau Weekend Update. Il sait comment SNL fonctionne, et c’est toujours bien quand un hôte peut apporter ses propres goûts comiques au spectacle.

Cela ressemble au producteur exécutif de SNL Lorne Michaels voulait vraiment que John Mulaney héberge à nouveau SNL:

Une lettre de Lorne Michaels à la population de Toronto.

Je suis vraiment désolé de déplacer à nouveau le spectacle.

Comme vous pouvez le voir, le producteur exécutif de SNL, Lorne Michaels, a écrit une lettre aux citoyens de Toronto, au Canada, qui s’attendaient à voir John Mulaney à un spectacle debout pour lequel ils ont acheté des billets pour le 29 février. En fait, c’est la troisième fois que l’émission est retardée en raison de l’horaire chargé de Mulaney. Michaels a donc dû être désireux d’obtenir Mulaney avant qu’il ne redevienne indisponible. Mulaney sera accompagné par un invité musical David Byrne.

En parlant de occupé, Daniel Craig fera des tournées publicitaires dans le monde entier ce printemps pour soutenir le nouveau film de James Bond Pas le temps de mourir. SNL a donc dû le faire participer un peu plus tôt à l’émission le 7 mars.

La dernière fois que nous avons vu Daniel Craig animer Saturday Night Live, c’était ses débuts sur la scène du sketch sketch. C’était également un mois avant qu’un autre film de James Bond, Skyfall, soit sorti en salles en 2012. Il s’agissait également du 50e anniversaire de James Bond, nous avons donc eu la partie amusante que vous pouvez voir ci-dessus. Comme il s’agit du dernier passage de Craig en 007, nous aurons peut-être une autre esquisse représentant l’agent secret.

Mais au-delà de se moquer de James Bond, Craig était vraiment prêt à tout en tant qu’hôte, et il s’est vraiment jeté dans les croquis. En fait, il était particulièrement grand dans cette esquisse:

Mais cette fois, Craig aura affaire à de nombreux nouveaux membres de la distribution qui n’étaient pas là la dernière fois qu’il a accueilli. En fait, beaucoup de membres de la distribution qui étaient sur le plateau en 2012 ne sont plus là. Bill Hader, Fred Armisen, Nasim Pedrad, Taran Killam, Tim Robinson, Vanessa Bayer et Bobby Moynihan sont tous partis. Espérons qu’il soit toujours à l’aise et s’amuse avec le nouvel équipage. Il sera également accompagné par un invité musical Le weekend.

Nous aurons des critiques complètes de chacun de ces épisodes, alors restez à l’écoute.

