Daniel Craig réfléchit sur son héritage en tant que “James Bond”

Le chanteur de “James Bond”, Daniel Craig, parle de son héritage avec GQ Magazine.



James Bond a déclaré franchement sa vie et son héritage en tant que l’une des stars du film d’action les plus convoitées au monde, James Bond. L’acteur anglais a initialement pris la tête de l’une des franchises cinématographiques les plus anciennes après le départ de Pierce Bronsan de la série après Die Another Day en 2002. Craig a commencé sa carrière en tant qu’agent du MI6 ouvertement poli en commençant par Casino Royale (2006) et en le suivant avec les films Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) et Spectre (2015). Maintenant, l’homme de 52 ans met fin à son mandat de James Bond dans le prochain No Time to Die (2020), qui est actuellement reporté en raison de la gravité du coronavirus.

Daniel Craig a rencontré Sam Knight, de GQ Magazine, pour la toute première couverture de la publication coproduite aux États-Unis et en Grande-Bretagne entre les deux entités relatives de GQ. Au cours de l’entrevue, le thespian formé professionnellement a révélé qu’il était à l’origine réticent à assumer le rôle de James Bond, en raison de son désir de conserver son anonymat. Craig déclare:

“C’était vraiment du genre, ‘Ma vie va se faire baiser si je fais ça’… C’était littéralement du genre ‘Va te faire foutre. Je ne veux pas de ça. Comment oses-tu? Comment oses-tu m’offrir ça? ? “

L’acteur de Knives Out a révélé plus tard que son hésitation n’était rien d’autre qu’un mécanisme de défense et a estimé que l’offre du studio pour lui était “ridicule”. Après avoir accepté le rôle, Craig a commencé à étudier intensément le personnage, lisant tout le livre d’Ian Fleming sur l’agent du MI6 et le concernant. Craig croit que James Bond est en fait un personnage “vraiment sombre” malgré sa caricature présentée dans les films. Craig a poursuivi:

“Je pense que c’est plus intéressant. Je sais que nous ne pouvons pas lui faire prendre de l’amphétamine et de la vitesse et faire toutes ces choses. Mais à l’intérieur, je sais que je fais ça. Et je voulais informer la partie et dire que c’est ce qu’il est.” Il est un peu f * ckup. Parce que ce travail vous f * ck up. “

Après Spectre de 2015, Daniel Craig était prêt à quitter la franchise en déclarant qu’il se sentait «vraiment physiquement bas». Sa réticence à participer à la franchise a causé l’attente de cinq ans entre Spectre et le prochain film No Time to Die réalisé par Cary Joji Fukunaga. Cependant, après avoir convaincu le studio de le laisser être plus impliqué dans le processus d’écriture et d’ajouter Phoebe Waller-Bridge à l’équipe de production, il a accepté de faire un dernier film 007. Daniel Craig a déclaré à GQ:

“Je ne pense pas que j’aurais été [okay] si j’avais fait le dernier film et c’était tout. Mais ça, je suis comme … Allons-y. Continuons. Je vais bien.”

La copie papier du numéro d’avril 2020 de GQ sera disponible à l’achat le 17 mars. L’interview complète de Daniel Craig avec la publication peut être consultée ici. Cela dit, consultez la bande-annonce officielle de No Time to Die avec Daniel Craig dans la vidéo ci-dessous.

.