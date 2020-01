Daniel Craig sera-t-il dans la suite de Knives Out de Rian Johnson?

Ce n’est pas facile de résoudre un cas de meurtre, surtout avec cette famille folle. Pourtant, le détective Blanc, interprété par Daniel Craig, est capable de flairer la vérité. Y a-t-il officiellement un autre film Knives Out en préparation? Qui jouera dans ce prochain film? Voici ce que nous savons de cette suite et de son acteur vedette, Daniel Craig.

Qu’est-ce que “Knives Out”?

Sorti en novembre 2019, Knives Out mettait en vedette des acteurs tels que Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis. Le film a remporté plusieurs nominations aux Golden Globe. Cela comprend “Meilleure actrice – Film cinématographique – Musical ou comédie” pour Ana de Armas, “Golden Globe Award du meilleur acteur – Film cinématographique musical ou comique” pour Daniel Craig, et “Meilleur film cinématographique – Musical ou comédie”.

Alors que le mystère du meurtre de Rian Johnson, Knives Out, raconte l’histoire d’un détective, le détective Blanc, alors qu’il résout une affaire entre une famille. Il y a beaucoup de rebondissements qui ont laissé les fans se poser la question de savoir pourquoi et à qui la fortune de cet homme serait laissée.

“Je m’amuse à jouer chaque partie que je joue”, a déclaré Daniel Craig lors de la première à New York. Je veux dire, ce n’est qu’une de ces grandes opportunités de venir faire un scénario amusant avec un groupe incroyable de personnes, un réalisateur adorable et génial, et je suis toujours dehors et je m’amuse. Je ne suis jamais plus heureux que sur un plateau de tournage. “

L’acteur Daniel Craig assiste à la première allemande du nouveau film de James Bond «Spectre» | Sean Gallup / . pour Sony Pictures

Selon certaines sources, Daniel Craig reviendrait pour une suite de “Knives Out”

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans de ce film récemment sorti. Il semblerait que Rian Johnson travaille sur une suite de Knives Out qui, encore une fois, suivrait le détective Blanc sur son chemin vers la vérité. Daniel Craig reviendrait pour cette suite en tant que personnage principal et, bien que peu de choses aient été révélées sur l’intrigue, certains fans sont enthousiasmés par ce prochain film.

“Vous devez souligner que ce n’est pas une suite de Knives Out. C’est un nouveau mystère avec un nouveau casting qui centre le détective Craigs. Et c’est une excellente nouvelle », a écrit un utilisateur de Twitter.

“J’ai beaucoup réfléchi à qui j’aimerais voir dans la suite #KnivesOut qui est en préparation et je n’ai qu’une priorité claire pour le prochain ensemble d’étoiles”, a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

Quand la suite de “Knives Out” sera-t-elle présentée en salles?

Malheureusement pour les fans de ce mystère de meurtre, il n’y a pas de date de première officielle ni de liste de distribution pour la suite de Knives Out. En attendant, les fans peuvent regarder le film original dans les salles de cinéma, en plus de films comme Avengers: Endgame, Hereditary, Skyfall et Halloween, qui mettent en vedette une poignée de membres du casting.

Le Hollywood Reporter écrit: «Lionsgate n’a pas officiellement donné le feu vert à une suite de Knives Out, mais compte tenu du transport de 247 millions de dollars du film dans le monde entier, cela pourrait être le début d’une franchise lucrative pour le studio et pour Craig alors qu’il termine son passage avec James Bond dans le prochain No Time to Die. “

Rian Johnson’s Knives Out joue maintenant dans les salles.