Daniel Craig’s No Time To Die fait ses débuts

James Bond de Daniel Craig orne une toute nouvelle affiche pour sa dernière sortie en tant qu’agent 007 dans No Time to Die.

Il a été récemment révélé que le dernier film de James Bond de Daniel Craig sera le plus long de l’histoire de la franchise à 2 heures et 43 minutes. D’après les images que nous avons vues jusqu’à présent, il semble que le 25e film de la franchise James Bond envisage de clôturer l’ère Daniel Craig à grande échelle avec le retour de plusieurs personnages comme Blofield et Felix Leiter.

Alors que le marketing de No Time to Die de Danel Craig commence à monter en puissance, une nouvelle affiche époustouflante pour le film a fait surface sur Reddit. Sur la nouvelle affiche, nous pouvons voir l’avant et le centre de James Bond de Daniel Craig, entourés des différents personnages de soutien du film ainsi que du mystérieux méchant de Rami Malek, Safin. Vous pouvez consulter la toute nouvelle affiche ci-dessous.

Voici le synopsis officiel du dernier film de James Bond, No Time to Die, de Daniel Craig:

Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé se révèle être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un méchant mystérieux armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario co-écrit par Neal Purvis & Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik et Dali Benssalah.

No Time To Die sortira en salles le 10 avril 2020.

