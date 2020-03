Daniel Dae Kim a le coronavirus – Célébrités avec COVID-19 [Video]

HISTOIRES CONNEXES

La star de Hawaii Five-0 Daniel Dae Kim a annoncé jeudi qu’il avait été testé positif pour le coronavirus.

“Salut tout le monde, hier, j’ai reçu un diagnostic de COVID-19, la maladie causée par le coronavirus”, a écrit Kim dans un post Instagram. “On dirait que ça va aller, mais je voulais partager mon voyage avec vous dans l’espoir que vous le trouviez informatif ou utile. J’espère que vous restez tous en sécurité, calmes et surtout en bonne santé. »

L’acteur a ensuite partagé une vidéo de 10 minutes, filmée depuis son domicile à Hawaï, où il a été mis en quarantaine pendant plus d’une semaine. «J’espère que vous excuserez mon apparence», commence-t-il. «Je pense que, comme beaucoup d’entre vous, j’ai décidé de laisser les choses aller un peu naturellement jusqu’à la tête et les poils du visage. Appelez ça de la quarantaine chic.

Regardez la vidéo complète de Kim ci-dessous:

Ironiquement, l’annonce de Kim intervient peu de temps après que son ancienne co-star de Lost, Evangeline Lilly, ait partagé sur Instagram que les affaires se déroulaient comme d’habitude pour sa famille – la pandémie mondiale serait sacrée. (Lilly s’est assurée de préciser que ses enfants se lavaient les mains avant de les déposer au camp de gymnastique.)

Kim a joué aux côtés de Lilly sur ABC’s Lost de 2004 à 2010, suivi d’un autre concert majeur aux heures de grande écoute sur Hawaii Five-0 de CBS (2010-2017). Il est maintenant producteur exécutif sur The Good Doctor d’ABC, où il a également récidivé en tant que Dr Jackson Han.

Et Kim n’est que le dernier d’une série d’acteurs à se manifester et à révéler qu’ils ont contracté un coronavirus. D’autres incluent Tom Hanks et Rita Wilson, Idris Elba et l’acteur de Game of Thrones Kristofer Hivju.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo de Kim ci-dessus, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous.