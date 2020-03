Daniel Lasker et Bianca Amato – HITC

La saison 4 de l’épisode 2 de Our Girl a apporté un peu plus de talent.

Après qu’un grand épisode l’ait réintroduit sur les écrans la semaine dernière, nous sommes heureux de continuer le voyage avec la saison 4.

La BBC a dévoilé une gamme de grands spectacles au fil des ans, mais les fans diraient que peu de titres ont réussi à maintenir une réputation aussi admirable que Our Girl.

Écrit et créé par Tony Grounds, ce drame militaire britannique est arrivé sur les écrans en 2013 et a été immédiatement annoncé par les téléspectateurs comme une série à chérir.

Des années plus tard, ils disent toujours la même chose!

Il a d’abord joué le rôle de Lacey Turner dans le rôle de Molly Dawes, qui rejoint l’armée après avoir connu des problèmes dans sa vie à la maison. Cependant, il a subi une série d’ajustements du récit depuis la saison 1, mais la merveilleuse Michelle Keegan est de retour pour la nouvelle récolte d’épisodes, reprenant le rôle de Georgie Lane.

Cette fois, elle est rejointe par Will Attenborough et Danny Hatchard, avec de nouveaux visages qui continuent de faire leur apparition…

Our Girl saison 4 épisode 2 cast

Comme le souligne IMDb, les membres de la distribution de Our Girl saison 4 épisode 2 sont répertoriés ci-dessous:

Nico Mirallegro comme Prof

Michelle Keegan comme Georgie Lane

Josh Bowman comme Dr. Antonio

Will Attenborough en tant que lieutenant Hurst

Nabil Elouahabi comme Rabee

Badria Timimi en tant que Dr. Bahil

Bianca Amato comme Ursula Tait

Nebras Jamali comme Poya

Daniel Lasker comme soldat américain

Kaine Zajaz en tant que Throbber

Radio Times met également en avant les performances d’Amy-Leigh Hickman (Mimi), Sean Sagar (Monk), Sean Ward (Fingers) et Luke Pasqualino (Elvis).

Maintenant, prenons un moment pour en présenter quelques-uns plus en détail…

Daniel Lasker joue dans Our Girl

Apparaissant dans la saison 4 épisode 2 en tant que soldat américain, nous avons Daniel Lasker.

Selon IMDb, l’acteur né au Zimbabwe est apparu pour la première fois sur les écrans dans un épisode d’American Monster en 2016 (il a joué Madison Holton).

Avance rapide jusqu’en 2018 et il a joué Little Josh dans un épisode de What Lies Beneath, la même année où il est apparu dans des courts métrages tels que Red Marriah (Axel) et Boy on Dreams (Walter).

Jusqu’à présent, l’année a été chargée, Daniel a fait valoir ses talents dans un épisode de Vagrant Queen (Teen Lazaro) et tout au long de Raised by Wolves (Furfur).

Quant à l’avenir, il devrait jouer dans un film fantastique appelé The Telling Room (magicien) et un thriller mystère appelé Hidden Within (Cullen Landon), qu’il a également réalisé.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Mettre en valeur Bianca Amato

Bianca Amato joue le rôle d’Ursula Tait.

L’actrice sud-africaine a joué dans des émissions de télévision telles que Isidingo (elle a joué Philippa DeVilliers), Sex and the City (Julia Afton), The Good Wife (Ellen Whitton), Blue Bloods (Susan Rand), The Big C (Susan Rand) , Inoubliable (Alison Sonnenland), Alpha House (la sénatrice Alice Graves) et Warrior (Nancy).

D’un autre côté, elle est sans doute mieux connue sous le nom de Delia Alexander dans Brian Michael Bendis et Charlie Huston’s Powers.

Cela vaut également la peine de reconnaître qu’elle est une interprète de livres audio acclamée!

