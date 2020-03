Daniel Radcliffe a avoué que Harry Potter était la cause de son alcoolisme

Être une star hollywoodienne est difficile. Et si vous en doutez encore, allez demander à Daniel Radcliffe à quel point cela peut être difficile quand tout au long de sa carrière d’acteur il a été ouvert sur sa lutte contre l’alcoolisme qui, selon lui, Elle était causée par une énorme anxiété causée par la vie du “garçon qui a survécu” dans la saga Harry Potter.

Dans une récente interview avec BBC Radio 4, Radcliffe a avoué que l’origine de ses dépendances venait d’Harry Potter. Au cours d’une décennie, l’acteur de 30 ans a joué dans huit films du garçon sorcier créés par l’écrivain britannique J.K. Rowling. Comme Radcliffe l’a expliqué, l’incertitude causée par la fin de la franchise avec Deathly Hallows Part 2 (2011) et la pensée que, peut-être, toute sa vie serait transcrite dans le même personnage, l’ont amené à se réfugier par erreur dans l’alcool.

“Mon alcoolisme est dû à Harry Potter”, a avoué Radcliffe. “Et ça a empiré parce que je me demandais si je continuerais à être le magicien de Poudlard pour toujours et cela m’a stressé.”at-il ajouté.

Radcliffe a déclaré que ses problèmes d’alcool augmentaient à l’approche de la fin de Harry Potter et «un peu après la fin», a-t-il déclaré. Il paniqua, et dû «un peu pour ne pas savoir quoi faire ensuite».

«Je n’étais pas à l’aise avec moi-même, ni avec la version sobre de moi. Alors j’ai bu. Si je sortais et me saoulais, les gens me regarderaient avec curiosité, car ils me considéraient toujours comme Harry Potter. C’était Harry qui courait avec de l’alcool dans un bar. »

Maintenant, et en partie grâce à sa famille, l’acteur est sobre depuis 10 ans et a joué dans un certain nombre de films tels que Escape from pretoria (2020), Guns Akimbo (2019), A cadavre pour survivre (2016), Horns (2013) et Kill Your Darlings (2013).