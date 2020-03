– Daniel Radcliffe a révélé que le succès mondial de Harry Potter l’a conduit à l’alcoolisme

Daniel Radcliffe

Le succès de son rôle au cinéma a mis Daniel mal à l’aise avec lui-même, et il a donc bu.

L’acteur Daniel Radcliffe a révélé que le succès mondial de Harry Potter était la raison qui l’avait conduit à avoir des problèmes d’alcoolisme.

“Mon alcoolisme est dû à” Harry Potter “et il a empiré parce que je me demandais si j’allais être le magicien à Poudlard pour toujours et cela me stressait”, a-t-il déclaré à BBC Radio 4.

«Je n’étais pas à l’aise avec moi-même, ni avec la version sobre de moi-même. Alors j’ai bu. Si je sortais et me saoulais, les gens me regarderaient avec curiosité, car ils me voyaient toujours comme le garçon Harry Potter. C’était Harry qui courait avec de l’alcool dans un bar », a-t-il dit.

L’acteur a déclaré qu’il avait surmonté ses problèmes grâce à ses parents qui l’avaient soutenu pour sortir de sa dépendance.

L’acteur veut que ces déclarations servent d’exemple aux nouvelles générations, car il cherche à alerter les jeunes qui vivent peut-être la même situation.