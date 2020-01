Daniel Radcliffe a un grave problème d’arme à feu

Daniel Radcliffe a un sérieux problème avec les armes à feu dans la nouvelle bande-annonce Akimbo

Un trailer international pour la comédie d’action Guns Akimbo a explosé en ligne, et fait un sacré bon travail pour montrer le niveau de fou que ce film veut. Mettant en vedette Daniel Radcliffe en tant que développeur de jeux vidéo ringard avec des fusils boulonnés à ses mains qui est plongé dans un match de mort en streaming en direct, le film ressemble à un bon moment sauvage au cinéma. Vérifiez Guns Akimbo bande-annonce dans le lecteur ci-dessous!

À la suite de l’histoire d’un développeur de jeux vidéo nommé Miles, qui passe ses journées dans une impasse, se languissant de sa belle ex-petite amie Nova. Son existence mondaine est bouleversée lorsqu’il se retrouve inscrit sur un site Web darknet qui force de parfaits inconnus à se battre dans un jeu de la mort à l’échelle de la ville afin que leurs combats de gladiateurs puissent être retransmis en direct dans le monde entier à un public fanatique.

Les concurrents sont choisis par un gang clandestin connu sous le nom de Schism, qui handicapent le concurrent le plus faible pour empiler davantage les chances contre eux. Initialement, la vie de Miles à fuir ses problèmes est payante alors qu’il parvient à échapper à son premier adversaire, mais lorsque Nova est kidnappé, il doit enfin arrêter de courir et surmonter ses peurs pour se battre pour la fille qu’il aime.

Le film sera dirigé par Radcliffe dans le rôle de Miles, Natasha Liu Bordizzo (Tigre accroupi, La société) comme Nova et Samara Weaving (Prêt pas prêt, Bill et Ted 3) comme Nix. Il mettra également en vedette Mark Rowley dans le rôle de Dane, Colin Moy dans le rôle de Clive, Ned Dennehy dans le rôle de Riktor et Hanako Footman dans le rôle de Ruby.

Guns Akimbo est écrit et réalisé par Jason Lei Howden. Il est produit par Joe Neurauter et Felipe Marino de l’occupant, et Michael Mailis de Hyperion Entertainment avec Will Clarke et Andy Mayson en tant que producteurs exécutifs pour Altitude Films.

Le film a été présenté en première mondiale en septembre au Festival du film de Toronto 2019.

