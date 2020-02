Daniel Radcliffe démystifie la rumeur Disney + Moon Knight

Récemment, la rumeur disait que Disney cherchait à interpréter la star de Harry Potter, Daniel Radcliffe, dans le rôle de Moon Knight dans la nouvelle série Disney +.

Cependant, récemment Daniel Radcliffe a parlé avec ComingSoon.net de la rumeur, tout en faisant la promotion de son nouveau film, Échapper à Pretoria.

Si jamais je devais retourner dans une franchise, je pense que la barre de ce script serait encore plus élevée que toute autre chose. Avant de pouvoir vous connecter à n’importe quoi pendant plusieurs années, vous devez être sûr que vous allez vraiment l’aimer tout le temps. Je ne suis pas opposé à faire de nouveau quelque chose de franchise à l’avenir, ça pourrait être amusant. Mais les Moon Knightrumors sont faux, je peux officiellement démystifier celui-là, je n’en ai rien entendu.

Daniel n’est pas étranger aux grandes franchises, étant apparu comme le rôle principal de Harry Potter dans les 8 films, il sait donc ce que c’est que de faire partie de quelque chose que les fans adorent, donc il sera sans doute beaucoup plus sélectif dans ce rôles qu’il prend. Il ne l’a pas exclu, mais il est toujours possible que Marvel puisse lui parler du rôle, mais pour l’instant, il semble que cette rumeur ait été réfutée.

Il y a eu beaucoup de rumeurs sur cette série, comme le fait qu’il soit connecté au prochain film Blade et même avec le vampire le plus célèbre de tous les temps, Dracula

Mais Daniel Radcliffe pourrait-il s’intégrer ailleurs dans l’univers cinématographique Marvel? À votre avis, qui serait-il apte à jouer? Commentaires ci-dessous:

.