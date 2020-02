Daniel Radcliffe démystifie les rumeurs de Moon Knight

Exclusif: Daniel Radcliffe dément les rumeurs de Moon Knight

Il y a quelques mois, des rumeurs ont commencé à tourbillonner Harry Potter l’alun Daniel Radcliffe était prévu pour jouer dans la prochaine série de Disney + adaptation de Marvel Moon Knight dans le rôle de titulaire, avec un fan art frappant Internet à quoi ressemblerait la star en tant que personnage emblématique. Cependant, tout en parlant à la star de 30 ans pour son prochain thriller biopic Échapper à Pretoria, Radcliffe a officiellement démenti ces rumeurs pour ComingSoon.net.

Radcliffe, qui a trouvé son ascension au début de la célébrité avec la franchise JK Rowling, est depuis entré dans une cuisine plus indépendante avec des succès acclamés, notamment La femme en noir, Homme de l’armée suisse et Imperium, tout en revenant à un tarif plus courant au flop de 2015 Victor Frankenstein et le box-office a frappé Maintenant tu me vois 2. Bien que ce changement de décor de genre puisse être vu par certains comme une aversion de sa part pour une franchise, la réalité est que la star est “absolument” prête à faire partie de quelque chose en tant que MCU, mais que tout réside dans le matériau il a donné.

“Si jamais je devais retourner dans une franchise, je pense que la barre de ce script serait encore plus élevée que toute autre chose”, a déclaré Radcliffe. “Avant de pouvoir vous connecter à n’importe quoi pendant plusieurs années, vous devez être sûr que vous allez vraiment l’aimer tout le temps. Je ne suis pas opposé à faire de nouveau quelque chose de franchise à l’avenir, ça pourrait être amusant. Mais le Moon Knight les rumeurs sont fausses, je peux officiellement réfuter celle-là, je n’en ai rien entendu. “

le Moon Knight série pourrait faire ses débuts très attendus plus tard cette année avec The Umbrella Academy créateur de la série Jeremy Slater développant et dirigeant l’équipe d’écriture pour la série Disney +.

le Moon Knight La série a été officiellement annoncée par le directeur de la création de Marvel, Kevin Feige l’année dernière, ainsi que deux autres émissions MCU pour Mme Marvel et She-Hulk. Cela marque les débuts en action réelle des super-héros emblématiques qui devraient également figurer dans les futurs films MCU.

Créé par Doug Moench et Don Perlin en 1975 pour «Werewolf by Night» # 32, Moon Knight est l’alter ego de Marc Spector, le fils d’un rabbin juif américain qui a grandi pour devenir un boxeur poids lourd puis un marine américain.

Spector, un mercenaire qui a de nombreux alter ego tels que le chauffeur de taxi Jake Lockley et le playboy millionnaire Steven Grant, afin de mieux lutter contre le monde criminel. Mais plus tard, il a été établi comme étant un conduit pour le dieu égyptien de la lune Khonshu après avoir été laissé pour mort lors d’une mission en Égypte. Plus récemment, il était un consultant qui s’habille de blanc et porte le nom de M. Knight.

Aux États-Unis, le service de diffusion en continu de Disney est le lieu exclusif de visionnage de vidéos à la demande par abonnement sur les dernières séries et films en direct et animés de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel et Fox. Le service est sans publicité, pris en charge uniquement par les frais d’abonnement, et sera disponible sur les consoles de jeux, les téléviseurs intelligents et les appareils de streaming connectés.

