Daniel Radcliffe est confondu avec un clochard pour ne pas se raser

L’acteur Daniel Radcliffe, qui est devenu célèbre pour avoir joué le sorcier Harry Potter, peut également se faire passer pour toutes sortes de personnages. Et bien quelqu’un à New York l’a confondu avec un vagabond pour sa façon de s’habiller et pour sa barbe touffue, et lui a même offert des pièces pour acheter un café pour le froid.

Nous recommandons également: Daniel Radcliffe pourrait être Marc Spector dans la série d’action en direct Moon Knight

Lors de son voyage à New York pour sa participation au Graham Norton Show, Daniel Radcliffe s’est arrêté pour effectuer d’autres petites tâches telles que faire du shopping avec sa petite amie. Et pendant qu’il l’attendait, sa curieuse anecdote s’est produite:

J’étais à New York avec ma petite amie il n’y a pas longtemps, et pendant qu’elle était dans un magasin, j’ai attendu dehors avec notre chien adoptif. Il faisait très froid et j’avais un sweat-shirt, une veste et un gros manteau par-dessus tout.

En plus de sa curieuse garde-robe et de son fidèle et velu compagnon, un homme pensait que Radclifffe était un vagabond pour sa barbe abondante.

Comme il faisait si froid, je me suis accroupi pour réchauffer le chien et j’ai vu qu’un gars me regardait, mais il est ensuite passé. Mais il est revenu, m’a donné cinq dollars et m’a dit: “Achetez-vous un ami café.” Il semble que je doive me raser plus souvent!

Il semble que Radcliffe ne soit pas célèbre partout, ou qu’il y ait simplement des passants très désemparés.

.