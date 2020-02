Daniel Radcliffe explique pourquoi il ne jouera plus Harry Potter

Daniel Radcliffe a expliqué pourquoi il ne jouerait probablement plus jamais Harry Potter.

Après l’achèvement de la série de films Harry Potter en 2011, beaucoup ont supposé que le temps de Daniel Radcliffe en tant que garçon sorcier avait pris fin étant donné que la source de l’auteur J.K.Rowling était terminée depuis longtemps. Cependant, la franchise Harry Potter continuerait plus tard à l’écran avec une série de films de préquelle basés sur le livre Fantastic Beasts et Where to Find Them.

Bien que les films Fantastic Beasts se déroulent plusieurs décennies avant la naissance de Harry Potter, Daniel Radcliffe a été invité à revenir dans le rôle des préquelles lors d’une interview avec Variety. Malheureusement pour les fans qui espèrent voir Daniel Radcliffe reprendre un jour son rôle d’Harry Potter, l’acteur a noté qu’il ne jouerait probablement pas le personnage car il sent que les films Fantastic Beasts se portent bien sans le casting d’origine et il ne veut pas être attaché à une franchise pendant plusieurs années, du moins pour le moment:

“Je ne pense pas. Je n’aime pas dire non aux choses, mais ce n’est pas quelque chose que je me précipite. J’ai l’impression que ces films ont évolué et qu’ils se débrouillent très bien sans nous. Je suis heureux de continuer comme ça. J’aime ce qu’est ma vie maintenant. Je ne dis pas que je ne retournerai jamais dans une franchise, mais j’aime la flexibilité que j’ai avec ma carrière maintenant. Et je ne veux pas me retrouver dans une situation où je suis inscrit à une série des années à l’avance. “

Réalisé par David Yates à partir d’un scénario écrit par J.K. Rowling et Steve Kloves, Fantastic Beasts 3 étoiles Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Folger et Katherine Waterson. Yates sera également producteur aux côtés de David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram et Tim Lewis.

Fantastic Beasts 3 devrait sortir en salles le 12 novembre 2021.

